ЖК “New bukhara“

ЖК строится по последним технологиям строительства.

Мы на стадии завершения строительства нашего ЖК. Мы предлагаем вам приобрести квартира в нашем жилом комплексе.

О жилом комплексе:

Удобная локация , качественно построенный дом

Благополучный район

Доступность транспорта и дорог;

Финансовая надежность застройщика;

Разумный срок строительства.

Дом строится в современном стиле, около дороги.

Продаются квартиры быстро и дешево коробка. И еще в рассрочку до конца года (31.12.2023г.)

Дом состоит из 6 этажей, в доме имеется 2 лифта

Продаются квартиры:

в 6-этаже 1х - 42кв.м, 56кв.м, 66кв.м

2х- 66кв.м, 75кв.м, 84кв.м, 84.5кв.м

3х- 113кв.м, 129кв.м, 129.5кв.м

Купите комфортную квартиру в новостройке пока не поздно, не пожалеете.

Квартиры будут сданы в следующем состояние:

1. Межкомнатные перегородки

2. Входная дверь

3. Фасадные окна

4. Счётчики ( газ, электричество, хол. воды)

5. Бесплатная парковка

6. Огражденная детская площадка для детей

7. Современный Итальянский пассажирский лифт.