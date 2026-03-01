Жилой комплекс "Savr Avenue"

Savr Avenue — современный многофункциональный жилой комплекс в Ташкенте, созданный для тех, кто ценит удобство, инфраструктуру и высокий уровень повседневного комфорта. Это не просто жильё — это пространство, где городская жизнь становится максимально удобной и насыщенной.
✨ Архитектурная концепция
Комплекс выполнен в современном стиле с акцентом на функциональность и гармонию городской среды. Savr Avenue сочетает в себе жилые апартаменты, бизнес-центр, коммерческие площади и сервисы, формируя полноценную среду для жизни и работы в одном месте.
📐 Основные характеристики
Класс жилья: Комфорт
Тип жилого проекта: Многофункциональный комплекс
Жилые апартаменты разной площади (одно-, двух- и трёхкомнатные варианты)
Планировки оптимизированы для рационального использования пространства
Возможность приобрести не только квартиру, но и офис или коммерческое помещение
Подземный паркинг и развитая инфраструктура прямо на территории комплекса
🏢 Комфорт и удобство внутри
Savr Avenue — это пространство, где продумано всё для вашего комфорта:
современные спортивные площадки и фитнес-клуб
детские площадки (несколько видов для разных возрастов)
велопарковки
полностью озеленённая территория
воркаут-зоны на свежем воздухе
круглосуточная охрана и система видеонаблюдения
бизнес-центр и коммерческие объекты прямо на территории
супермаркеты, кафе, салоны красоты, аптеки и магазины в пешей доступности
Такая среда позволяет экономить время — все важные объекты находятся буквально «под рукой».
🌿 Благоустройство территории
Дворовая территория Savr Avenue оформлена с заботой о спокойной и активной жизни:
✔ уютные прогулочные зоны
✔ спортивные и игровые зоны
✔ зелёные насаждения и места для отдыха
✔ велодорожки и пешеходные маршруты
Это комплекс, который предлагает атмосферу полноценной жизни в собственном пространстве.
📍 Локация
ЖК расположен в Мирабадском районе Ташкента, на улице Савр — одной из оживлённых и удобных транспортно районов города.
В пешей доступности находятся: школы, поликлиники, супермаркеты, станции метро и парки — всё, что нужно для комфортной повседневной жизни.