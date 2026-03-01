  1. Realting.uz
  2. Новостройки
  3. Жилой комплекс "Savr Avenue"

Жилой комплекс "Savr Avenue"

Ташкент, Узбекистан
от
$55,605
от
$1,352/м²
;
5
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
ID: 33956
ID новостройки на Realting

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Мирабадский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    9

О комплексе

Savr Avenue — современный многофункциональный жилой комплекс в Ташкенте, созданный для тех, кто ценит удобство, инфраструктуру и высокий уровень повседневного комфорта. Это не просто жильё — это пространство, где городская жизнь становится максимально удобной и насыщенной.

Архитектурная концепция

Комплекс выполнен в современном стиле с акцентом на функциональность и гармонию городской среды. Savr Avenue сочетает в себе жилые апартаменты, бизнес-центр, коммерческие площади и сервисы, формируя полноценную среду для жизни и работы в одном месте.

📐 Основные характеристики

  • Класс жилья: Комфорт

  • Тип жилого проекта: Многофункциональный комплекс

  • Жилые апартаменты разной площади (одно-, двух- и трёхкомнатные варианты)

  • Планировки оптимизированы для рационального использования пространства

  • Возможность приобрести не только квартиру, но и офис или коммерческое помещение

  • Подземный паркинг и развитая инфраструктура прямо на территории комплекса

🏢 Комфорт и удобство внутри

Savr Avenue — это пространство, где продумано всё для вашего комфорта:

  • современные спортивные площадки и фитнес-клуб

  • детские площадки (несколько видов для разных возрастов)

  • велопарковки

  • полностью озеленённая территория

  • воркаут-зоны на свежем воздухе

  • круглосуточная охрана и система видеонаблюдения

  • бизнес-центр и коммерческие объекты прямо на территории

  • супермаркеты, кафе, салоны красоты, аптеки и магазины в пешей доступности

Такая среда позволяет экономить время — все важные объекты находятся буквально «под рукой».

🌿 Благоустройство территории

Дворовая территория Savr Avenue оформлена с заботой о спокойной и активной жизни:

✔ уютные прогулочные зоны
✔ спортивные и игровые зоны
✔ зелёные насаждения и места для отдыха
✔ велодорожки и пешеходные маршруты

Это комплекс, который предлагает атмосферу полноценной жизни в собственном пространстве.

📍 Локация

ЖК расположен в Мирабадском районе Ташкента, на улице Савр — одной из оживлённых и удобных транспортно районов города.

В пешей доступности находятся: школы, поликлиники, супермаркеты, станции метро и парки — всё, что нужно для комфортной повседневной жизни.

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс NRG Hayot
Ташкент, Узбекистан
от
$1,633
Жилой комплекс "Dreamland Do'stlik"
Ташкент, Узбекистан
от
$1,098
Жилой комплекс "Yakkasaroy"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Жилой квартал NRG MAFTUN MAKON
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Жилой комплекс Bi Maftun Makon
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Вы просматриваете
Жилой комплекс "Savr Avenue"
Ташкент, Узбекистан
от
$55,605
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой комплекс ЖК «Яккасарай»
Жилой комплекс ЖК «Яккасарай»
Жилой комплекс ЖК «Яккасарай»
Жилой комплекс ЖК «Яккасарай»
Жилой комплекс ЖК «Яккасарай»
Жилой комплекс ЖК «Яккасарай»
Жилой комплекс ЖК «Яккасарай»
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
“Яккасарай” - это жилой комплекс комфорт - класса, который радует покупателей качеством и доступной ценой. Если вы хотите купить уютную квартиру в центре города, проект Renaissance Company подойдет вам во всех отношениях. Общая площадь комплекса составляет 2 000 м². 10 - этажное здание монол…
Застройщик
RENAISSANCE BUILDINGS
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
RENAISSANCE BUILDINGS
Языки общения
Русский
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Показать все Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК "Карасарай"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2025
Количество этажей 7
Описание ЖК «Корасарой» 1.Название ЖК "КАРАСАРОЙ" 2.Застройщик OOO «YAGIN SHARG TASHKENT» 3.Район-АЛМЗАРСКИЙ 4.Класс ЖК-Комфорт 5.Технология строительства  Каркасно-ригельный, межэтажные перекрытия - Плиты 6.Материал стен-Кирпич 7.Стоимость за 1 м2   7+терраса - 17 500 000 сум 6 эта…
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом ЖК SULTON SAROY
Многоквартирный жилой дом ЖК SULTON SAROY
Многоквартирный жилой дом ЖК SULTON SAROY
Многоквартирный жилой дом ЖК SULTON SAROY
Многоквартирный жилой дом ЖК SULTON SAROY
Многоквартирный жилой дом ЖК SULTON SAROY
Карши, Узбекистан
Цена по запросу
Жилой комплекс расположен по удобному адресу нашего города, и в нем вы найдете множество удобств для наших клиентов! В жилом комплексе SULTON SAROY используется прочная арматура до 10-25 мм марки A500C российского производства! Наша цель не в том, чтобы купить дом, а в том, чтобы предостав…
Застройщик
SULTON SAROY
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
SULTON SAROY
Языки общения
Русский
Актуальные новости в Узбекистане
Система образования Узбекистана: разбор уровней, реформ и реальных перспектив
09.03.2026
Система образования Узбекистана: разбор уровней, реформ и реальных перспектив
Великая стройка или ценовой тупик: что ждет рынок недвижимости Узбекистана в 2026 году
07.03.2026
Великая стройка или ценовой тупик: что ждет рынок недвижимости Узбекистана в 2026 году
Почему нелегальные новостройки Узбекистана стали угрозой для тысяч семей
05.03.2026
Почему нелегальные новостройки Узбекистана стали угрозой для тысяч семей
Министр предупреждает: почему проверка регистрации недвижимости — единственный способ не потерять деньги
02.03.2026
Министр предупреждает: почему проверка регистрации недвижимости — единственный способ не потерять деньги
Аренда растёт, квартиры дешевеют: что на самом деле происходит с рынком недвижимости Узбекистана
28.02.2026
Аренда растёт, квартиры дешевеют: что на самом деле происходит с рынком недвижимости Узбекистана
Ремонтный капкан: что выгоднее — новостройка или вторичка в реалиях Узбекистана?
26.02.2026
Ремонтный капкан: что выгоднее — новостройка или вторичка в реалиях Узбекистана?
Квартирный вопрос по-ташкентски: как проверить застройщика и не подарить деньги «воздуху»
23.02.2026
Квартирный вопрос по-ташкентски: как проверить застройщика и не подарить деньги «воздуху»
Круглосуточный драйв: как туризм и новые дороги изменят рынок труда и недвижимости Узбекистана
20.02.2026
Круглосуточный драйв: как туризм и новые дороги изменят рынок труда и недвижимости Узбекистана
Показать все публикации