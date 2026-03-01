Жилой комплекс "Savr Avenue"

Savr Avenue — современный многофункциональный жилой комплекс в Ташкенте, созданный для тех, кто ценит удобство, инфраструктуру и высокий уровень повседневного комфорта. Это не просто жильё — это пространство, где городская жизнь становится максимально удобной и насыщенной.

✨ Архитектурная концепция

Комплекс выполнен в современном стиле с акцентом на функциональность и гармонию городской среды. Savr Avenue сочетает в себе жилые апартаменты, бизнес-центр, коммерческие площади и сервисы, формируя полноценную среду для жизни и работы в одном месте.

📐 Основные характеристики

Класс жилья: Комфорт

Тип жилого проекта: Многофункциональный комплекс

Жилые апартаменты разной площади (одно-, двух- и трёхкомнатные варианты)

Планировки оптимизированы для рационального использования пространства

Возможность приобрести не только квартиру, но и офис или коммерческое помещение

Подземный паркинг и развитая инфраструктура прямо на территории комплекса

🏢 Комфорт и удобство внутри

Savr Avenue — это пространство, где продумано всё для вашего комфорта:

современные спортивные площадки и фитнес-клуб

детские площадки (несколько видов для разных возрастов)

велопарковки

полностью озеленённая территория

воркаут-зоны на свежем воздухе

круглосуточная охрана и система видеонаблюдения

бизнес-центр и коммерческие объекты прямо на территории

супермаркеты, кафе, салоны красоты, аптеки и магазины в пешей доступности

Такая среда позволяет экономить время — все важные объекты находятся буквально «под рукой».

🌿 Благоустройство территории

Дворовая территория Savr Avenue оформлена с заботой о спокойной и активной жизни:

✔ уютные прогулочные зоны

✔ спортивные и игровые зоны

✔ зелёные насаждения и места для отдыха

✔ велодорожки и пешеходные маршруты

Это комплекс, который предлагает атмосферу полноценной жизни в собственном пространстве.

📍 Локация

ЖК расположен в Мирабадском районе Ташкента, на улице Савр — одной из оживлённых и удобных транспортно районов города.

В пешей доступности находятся: школы, поликлиники, супермаркеты, станции метро и парки — всё, что нужно для комфортной повседневной жизни.