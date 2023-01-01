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ЖК Mutavalli City

Ургенчский район, Узбекистан
Цена по запросу
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О комплексе

Mutavalli City это 7-ми этажный дом, развитая инфраструктура, удобное расположение, зеленый сад и тихий район, расположен на берегу канала Шавот в Городе Ургенче.

Планировки квартир:
2 комнатые – от 63,1 м² до 66,5 м²;
3-комнатные – от 73,0 м² до 98,4 м²;

Жилой комплекс полностью безопасен и скрыт от посторонних. Он будет круглосуточно охраняться, а за порядком на территории будет следить профессиональная управляющая компания. Также для жителей имеется бесплатная парковка. 

Mutavalli City – жилой комплекс – это жилой комплекс, в котором есть не только качественные дома, но и различные дополнительные удобства.

Mutavalli City – добротные дома от надежной строительной компании

Местонахождение новостройки
Ургенчский район, Узбекистан
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ЖК Mutavalli City
Ургенчский район, Узбекистан
Цена по запросу
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