Zilan Residence жилой комплекс - комфорт класса!
Цена за 1м2: 11 500 000 сум
Рассрочка на 24 месяца.
Адрес: Яшнабадский район, Махтумкули улица, Авиагородок-22 массив
Квадратура:
1 комнатная - 63 кв.м
2 комнатная - 65-79 кв.м
3 комнатная - 92-101 кв.м
Подробнее про новостройку:
• Отделка: Черновая
• Класс жилья: Комфорт
• Система отопления: Автономное
• Этажность: 12
• Лифт: 1
• Высота потолков: 3.1 м
Рядом есть:
- Ashkhabad Park
- ЭКО Парк
- Паркентский Рынок
- Музей железнодорожной техники
- Central Park Tashkent
Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.