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ZILAN RESIDENCE

Toshkent shahri, Yashnobod tumani DO'STOBOD MFY, MAXTUMQULI KO'CHASI
;
ZILAN RESIDENCE
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Застройщик
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Жилой комплекс Zilan Residence
Жилой комплекс Zilan Residence
Ташкент, Узбекистан
от
11,50 млн сум
Год сдачи 2024
Количество этажей 9
Zilan Residence жилой комплекс - комфорт класса! Цена за 1м2: 11 500 000 сум Рассрочка на 24 месяца. Адрес: Яшнабадский район, Махтумкули улица, Авиагородок-22 массив Квадратура: 1 комнатная - 63 кв.м 2 комнатная - 65-79 кв.м 3 комнатная - 92-101 кв.м Подробнее про новостройку: • Отделка: Черновая • Класс жилья: Комфорт • Система отопления: Автономное • Этажность: 12 • Лифт: 1 • Высота потолков: 3.1 м Рядом есть: - Ashkhabad Park - ЭКО Парк - Паркентский Рынок - Музей железнодорожной техники - Central Park Tashkent
Застройщик
ZILAN RESIDENCE
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Застройщик
ZILAN RESIDENCE
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Русский
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JASUR USMONOV
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Узбекистан, Uzbekistan Karakalpakstan
Год основания компании 2003
Новостройки 1 Жилая недвижимость 1

Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

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AZIMUT-MIG
Toshkent shahri, Yashnobod tumani QORASUV KO'CHASI
Новостройки 1
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