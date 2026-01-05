  1. Realting.uz
  2. Новостройки
  3. Жилой комплекс Новостройка ЖК "Mirador"

Жилой комплекс Новостройка ЖК "Mirador"

Ташкент, Узбекистан
от
$42,240
НДС
от
$1,600/м²
;
9
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
ID: 33994
ID новостройки на Realting

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Мирабадский район
  • Адрес
    Фергана йули, 56
  • Метро
    Toshkent (~ 900 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    2028
  • Количество этажей
    12

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

🏙 ЖК Mirador — квартиры бизнес-класса в центре Ташкента

Жилой комплекс Mirador — современная новостройка в центре Ташкента, сочетающая комфорт проживания, развитую инфраструктуру и высокий инвестиционный потенциал. Комплекс реализуется как жилой и деловой квартал бизнес-класса с продуманной архитектурой и приватной средой для жизни.

Проект расположен в районе с отличной транспортной доступностью: рядом Ферганское шоссе, МКАД, метро “Ташкент”, а также торговый центр Alfraganus, школы, детские сады и университеты. Это делает ЖК удобным как для проживания, так и для сдачи в аренду.

🏡 Квартиры в новостройке Mirador

В комплексе представлены:

  • 1-, 2-, 3- и 4-комнатные квартиры
  • современные европланировки
  • квартиры с террасами
  • площади от компактных до семейных вариантов

Продуманные планировки, панорамные окна и высокий уровень строительства делают Mirador привлекательным для тех, кто ищет купить квартиру в новостройке Ташкента или выгодно инвестировать в недвижимость.

🏢 Коммерческие помещения и инвестиции

Mirador — это не только жильё, но и:

  • коммерческая недвижимость
  • помещения под бизнес
  • потенциал для аренды и дохода

Комплекс формируется как полноценный городской квартал, что создаёт высокий спрос на коммерческие помещения в новостройке и делает проект интересным для инвесторов.

🌿 Инфраструктура и комфорт

  • закрытый двор без машин
  • круглосуточная охрана и видеонаблюдение
  • подземный паркинг
  • детские площадки и зоны отдыха
  • workout и зоны для спорта
  • BBQ-зона для жителей

Пространство комплекса спроектировано так, чтобы внутри сохранялась тишина и приватность, несмотря на центральную локацию.

📈 Почему это выгодно

  • центр города → высокая ликвидность
  • развитая инфраструктура → удобство для жизни
  • бизнес-класс → стабильный рост цены
  • формат квартала → спрос на аренду

👉 Mirador — это выбор для тех, кто ищет:
квартиру в новостройке Ташкента / купить недвижимость / инвестиции в недвижимость / коммерческие помещения / бизнес-класс жильё

🎯 Итог

ЖК Mirador — это современный жилой комплекс в Ташкенте, где сочетаются архитектура, комфорт и инвестиционная привлекательность. Подходит как для жизни, так и для покупки с целью дохода.

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новостройка ЖК "Mirador"
Ташкент, Узбекистан
от
$42,240
НДС
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
