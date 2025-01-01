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Коттеджи с видом на горы в Ташкенте, Узбекистан

Мирзо-Улугбекский район
15
Юнусабадский район
24
Чиланзарский район
9
Яшнабадский район
11
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1 объект найдено
Коттедж 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 3 м²
Количество этажей 3
Карасу-6  Продаётся 3-х уровневый котедж  300 кв.м. 3 санузла 5 спален 1 зал 1 Кухня…
4,39 млрд сум
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Параметры недвижимости в Ташкенте, Узбекистан

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с садом
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