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Коттеджи в Мирзо-Улугбекском районе, Узбекистан

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63 объекта найдено
Коттедж 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 235 м²
Количество этажей 2
Евродом на Лимонарии
$195 000
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Коттедж 9 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 9 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 9
Площадь 330 м²
Количество этажей 2
Еврокоробка на Ферузе(Греческий), без подвала
$180 000
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Коттедж 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Лимонари, 3.5-сотки
$250 000
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BPNBPN
Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Вид сделки: Продажа:  Страна Узбекистан Адрес Ташкент, Мирзо Улугбекский район. Академ гор…
$280 000
НДС
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Коттедж 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Центр Луначарского, 3 сотки (13831)
$710 000
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Коттедж 9 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 9 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 9
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Темур Малика, 4-сотки (N 13526 )
$550 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Лимонари, 3-сотки (N 11364 )
$235 000
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Коттедж 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 420 м²
Количество этажей 2
Котеджный городок в Хайтек стиле на Лимонарии
$310 000
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Коттедж 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 235 м²
Количество этажей 2
Лимонари, 1.8-соток
$195 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 205 м²
Количество этажей 2
Лимонари, 3.5-сотки
$250 000
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Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 202 м²
Количество этажей 2
Еврокотедж на Лимонарии, 2.5-сотки
$205 000
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Коттедж 9 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 9 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 9
Площадь 340 м²
Количество этажей 2
Евродом на Фирузе(Пилла)
$180 000
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Коттедж 8 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 8 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Никитина, 6 соток (11484)
$550 000
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Коттедж 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Дархан, 4,5 соток (12666)
$470 000
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Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Лимонари, 1.8-соток
$194 000
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Коттедж 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 700 м²
Количество этажей 2
Б.И.Й., 6.8-соток (N 13838 )
$1 000 000
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Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 245 м²
Количество этажей 2
Лимонари, 1.8-соток
$195 000
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Коттедж 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 550 м²
Количество этажей 2
Циолковское, 4-сотки (N 10091 )
$550 000
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Коттедж 9 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 9 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 9
Площадь 330 м²
Количество этажей 2
Еврокотедж на массиве Феруха(Греческий)
$180 000
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Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Евродом на Лимонарии
$250 000
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Коттедж 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
IT Park,1.3-соток (N 13767 )
$165 000
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Коттедж 8 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 8 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 640 м²
Количество этажей 3
Продаётся 3-х уровневый котедж Авайхон Салом 470 кв.м. 6 санузлов 5 спален 1 зал 1 З…
$1,10 млн
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Коттедж 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Евроховли на Лимонарии, 2.5-сотки
$205 000
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Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Лимонари, 3-сотки
$225 000
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Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Продаётся 4-х уровневый котедж  Карасу-6  240 квадратных метров. 3 санузла 3 спальни …
Цена по запросу
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Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Евроучасток на Лимонарии, 3.5-соток
$250 000
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Коттедж 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Циалковский, 2 сотки (13528)
$243 000
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Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Лимонарии, 3-сотки
$225 000
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Коттедж 9 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 9 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 9
Площадь 550 м²
Количество этажей 2
Никитина, 3.5-соток (N 13814 )
$600 000
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Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Циалковский, 3 сотки (13279)
$550 000
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Параметры недвижимости в Мирзо-Улугбекском районе, Узбекистан

с гаражом
с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная