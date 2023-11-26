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Коттеджи в Алмазарский район, Узбекистан

Коттедж В архив
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31 объект найдено
Коттедж 8 комнат с кондиционером, с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 8 комнат с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 8
Площадь 5 500 м²
Количество этажей 2
Assalomu Allaykum Xasanboyda Kadastirli 5.5sotixli Uchaska sotiladi 1sotigi 44000$ 8xona 3ta…
2,70 млрд сум
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Alliance Estate
Языки общения: Русский
+998977787922 [email protected]
Коттедж 9 комнат с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 9 комнат с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 9
Площадь 4 м²
Количество этажей 1
Usta Shirin da Olmazor tumani da 3,6 sotihda joylashgan, 8 honalik+ oshhona, Podvolli bor, R…
1,78 млрд сум
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Агентство
Alliance Estate
Языки общения: Русский
+998977787922 [email protected]
Коттедж 4 комнаты с гаражом, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 4 комнаты с гаражом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Yunusobod xasanboy katej 2 etaj 4 xona + oshxona 1.2 sotix
1,47 млрд сум
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Агентство
Alliance Estate
Языки общения: Русский
+998977787922 [email protected]
Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 231 м²
Количество этажей 2
Продается коттедж в Алмазарском районе, Кара камыш 2/3. Очень хорошая махаля, дом находится …
1,65 млрд сум
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Агентство
Alliance Estate
Языки общения: Русский
+998977787922 [email protected]
Коттедж 6 комнат с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 6 комнат с гаражом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 6
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Тошкент тумани, Киров махалласида #участка сотилади 3 сотих, 6 хона, 1 та холл Бино хай-тэ…
2,43 млрд сум
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Агентство
Alliance Estate
Языки общения: Русский
+998977787922 [email protected]
Коттедж 8 комнат с кондиционером, с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 8 комнат с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 8
Площадь 5 500 м²
Количество этажей 2
Assalomu Allaykum Xasanboyda Kadastirli 5.5sotixli Uchaska sotiladi 1sotigi 44000$ 8xona 3ta…
2,70 млрд сум
Позвонить
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Alliance Estate
Языки общения: Русский
+998977787922 [email protected]
Коттедж 9 комнат с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 9 комнат с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 9
Площадь 4 м²
Количество этажей 1
Usta Shirin da Olmazor tumani da 3,6 sotihda joylashgan, 8 honalik+ oshhona, Podvolli bor, R…
1,78 млрд сум
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Агентство
Alliance Estate
Языки общения: Русский
+998977787922 [email protected]
Коттедж 4 комнаты с гаражом, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 4 комнаты с гаражом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Yunusobod xasanboy katej 2 etaj 4 xona + oshxona 1.2 sotix
1,47 млрд сум
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Агентство
Alliance Estate
Языки общения: Русский
+998977787922 [email protected]
Коттедж 6 комнат с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 6 комнат с гаражом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 6
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Тошкент тумани, Киров махалласида #участка сотилади 3 сотих, 6 хона, 1 та холл Бино хай-тэ…
2,43 млрд сум
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Агентство
Alliance Estate
Языки общения: Русский
+998977787922 [email protected]
Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 231 м²
Количество этажей 2
Продается коттедж в Алмазарском районе, Кара камыш 2/3. Очень хорошая махаля, дом находится …
1,65 млрд сум
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Агентство
Alliance Estate
Языки общения: Русский
+998977787922 [email protected]
Коттедж 8 комнат с кондиционером, с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 8 комнат с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 8
Площадь 5 500 м²
Количество этажей 2
Assalomu Allaykum Xasanboyda Kadastirli 5.5sotixli Uchaska sotiladi 1sotigi 44000$ 8xona 3ta…
2,70 млрд сум
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Агентство
Capital
Языки общения: Русский
+998881453433 [email protected]
Коттедж 9 комнат с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 9 комнат с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 9
Площадь 4 м²
Количество этажей 1
Usta Shirin da Olmazor tumani da 3,6 sotihda joylashgan, 8 honalik+ oshhona, Podvolli bor, R…
1,78 млрд сум
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Агентство
Capital
Языки общения: Русский
+998881453433 [email protected]
Коттедж 4 комнаты с гаражом, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 4 комнаты с гаражом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Yunusobod xasanboy katej 2 etaj 4 xona + oshxona 1.2 sotix
1,47 млрд сум
Позвонить
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Агентство
Capital
Языки общения: Русский
+998881453433 [email protected]
Коттедж 6 комнат с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 6 комнат с гаражом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 6
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Тошкент тумани, Киров махалласида #участка сотилади 3 сотих, 6 хона, 1 та холл Бино хай-тэ…
2,43 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Capital
Языки общения: Русский
+998881453433 [email protected]
Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 231 м²
Количество этажей 2
Продается коттедж в Алмазарском районе, Кара камыш 2/3. Очень хорошая махаля, дом находится …
1,65 млрд сум
Позвонить
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Агентство
Capital
Языки общения: Русский
+998881453433 [email protected]
Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 231 м²
Количество этажей 2
Продается коттедж в Алмазарском районе, Кара камыш 2/3. Очень хорошая махаля, дом находится …
1,65 млрд сум
Позвонить
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Capital
Языки общения: Русский
+998881453433 [email protected]
Коттедж 8 комнат с кондиционером, с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 8 комнат с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 8
Площадь 5 500 м²
Количество этажей 2
Assalomu Allaykum Xasanboyda Kadastirli 5.5sotixli Uchaska sotiladi 1sotigi 44000$ 8xona 3ta…
2,70 млрд сум
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Агентство
Modern Home
Языки общения: Русский
+998934663233 [email protected]
Коттедж 9 комнат с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 9 комнат с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 9
Площадь 4 м²
Количество этажей 1
Usta Shirin da Olmazor tumani da 3,6 sotihda joylashgan, 8 honalik+ oshhona, Podvolli bor, R…
1,78 млрд сум
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Агентство
Modern Home
Языки общения: Русский
+998934663233 [email protected]
Коттедж 4 комнаты с гаражом, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 4 комнаты с гаражом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Yunusobod xasanboy katej 2 etaj 4 xona + oshxona 1.2 sotix
1,47 млрд сум
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Агентство
Modern Home
Языки общения: Русский
+998934663233 [email protected]
Коттедж 8 комнат с кондиционером, с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 8 комнат с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 8
Площадь 5 500 м²
Количество этажей 2
Assalomu Allaykum Xasanboyda Kadastirli 5.5sotixli Uchaska sotiladi 1sotigi 44000$ 8xona 3ta…
2,70 млрд сум
Позвонить
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Агентство
Future House
Языки общения: Русский
+998935133233 [email protected]
Коттедж 9 комнат с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 9 комнат с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 9
Площадь 4 м²
Количество этажей 1
Usta Shirin da Olmazor tumani da 3,6 sotihda joylashgan, 8 honalik+ oshhona, Podvolli bor, R…
1,78 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Future House
Языки общения: Русский
+998935133233 [email protected]
Коттедж 4 комнаты с гаражом, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 4 комнаты с гаражом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Yunusobod xasanboy katej 2 etaj 4 xona + oshxona 1.2 sotix
1,47 млрд сум
Позвонить
Закрыть
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Агентство
Future House
Языки общения: Русский
+998935133233 [email protected]
Коттедж 8 комнат с кондиционером, с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 8 комнат с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 8
Площадь 5 500 м²
Количество этажей 2
Assalomu Allaykum Xasanboyda Kadastirli 5.5sotixli Uchaska sotiladi 1sotigi 44000$ 8xona 3ta…
2,70 млрд сум
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Агентство
Alpha Real Estate Agency
Языки общения: Русский
+998971343233 [email protected]
Коттедж 9 комнат с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 9 комнат с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 9
Площадь 4 м²
Количество этажей 1
Usta Shirin da Olmazor tumani da 3,6 sotihda joylashgan, 8 honalik+ oshhona, Podvolli bor, R…
1,78 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Alpha Real Estate Agency
Языки общения: Русский
+998971343233 [email protected]
Коттедж 4 комнаты с гаражом, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 4 комнаты с гаражом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Yunusobod xasanboy katej 2 etaj 4 xona + oshxona 1.2 sotix
1,47 млрд сум
Позвонить
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Агентство
Alpha Real Estate Agency
Языки общения: Русский
+998971343233 [email protected]
Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 231 м²
Количество этажей 2
Продается коттедж в Алмазарском районе, Кара камыш 2/3. Очень хорошая махаля, дом находится …
1,65 млрд сум
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Агентство
Alpha Real Estate Agency
Языки общения: Русский
+998971343233 [email protected]
Коттедж 6 комнат с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 6 комнат с гаражом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 6
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Тошкент тумани, Киров махалласида #участка сотилади 3 сотих, 6 хона, 1 та холл Бино хай-тэ…
2,43 млрд сум
Позвонить
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Alpha Real Estate Agency
Языки общения: Русский
+998971343233 [email protected]
Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 231 м²
Количество этажей 2
Продается коттедж в Алмазарском районе, Кара камыш 2/3. Очень хорошая махаля, дом находится …
1,65 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Future House
Языки общения: Русский
+998935133233 [email protected]
Коттедж 6 комнат с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 6 комнат с гаражом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 6
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Тошкент тумани, Киров махалласида #участка сотилади 3 сотих, 6 хона, 1 та холл Бино хай-тэ…
2,43 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Future House
Языки общения: Русский
+998935133233 [email protected]
Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 231 м²
Количество этажей 2
Продается коттедж в Алмазарском районе, Кара камыш 2/3. Очень хорошая махаля, дом находится …
1,65 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Modern Home
Языки общения: Русский
+998934663233 [email protected]

Параметры недвижимости в Алмазарский район, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная