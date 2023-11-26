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31 объект найдено
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Коттедж 8 комнат с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
8
5 500 м²
2
Assalomu Allaykum Xasanboyda Kadastirli 5.5sotixli Uchaska sotiladi 1sotigi 44000$ 8xona 3ta…
2,70 млрд сум
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Агентство
Alliance Estate
Языки общения: Русский
+998977787922
[email protected]
Коттедж 9 комнат с мебелью
Ташкент, Узбекистан
9
4 м²
1
Usta Shirin da Olmazor tumani da 3,6 sotihda joylashgan, 8 honalik+ oshhona, Podvolli bor, R…
1,78 млрд сум
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Агентство
Alliance Estate
Языки общения: Русский
+998977787922
[email protected]
Коттедж 4 комнаты с гаражом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
4
150 м²
2
Yunusobod xasanboy katej 2 etaj 4 xona + oshxona 1.2 sotix
1,47 млрд сум
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Агентство
Alliance Estate
Языки общения: Русский
+998977787922
[email protected]
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
5
231 м²
2
Продается коттедж в Алмазарском районе, Кара камыш 2/3. Очень хорошая махаля, дом находится …
1,65 млрд сум
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Агентство
Alliance Estate
Языки общения: Русский
+998977787922
[email protected]
Коттедж 6 комнат с гаражом
Ташкент, Узбекистан
6
300 м²
2
Тошкент тумани, Киров махалласида #участка сотилади 3 сотих, 6 хона, 1 та холл Бино хай-тэ…
2,43 млрд сум
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Агентство
Alliance Estate
Языки общения: Русский
+998977787922
[email protected]
Коттедж 8 комнат с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
8
5 500 м²
2
Assalomu Allaykum Xasanboyda Kadastirli 5.5sotixli Uchaska sotiladi 1sotigi 44000$ 8xona 3ta…
2,70 млрд сум
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Агентство
Alliance Estate
Языки общения: Русский
+998977787922
[email protected]
Коттедж 9 комнат с мебелью
Ташкент, Узбекистан
9
4 м²
1
Usta Shirin da Olmazor tumani da 3,6 sotihda joylashgan, 8 honalik+ oshhona, Podvolli bor, R…
1,78 млрд сум
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Realting.uz
Агентство
Alliance Estate
Языки общения: Русский
+998977787922
[email protected]
Коттедж 4 комнаты с гаражом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
4
150 м²
2
Yunusobod xasanboy katej 2 etaj 4 xona + oshxona 1.2 sotix
1,47 млрд сум
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Агентство
Alliance Estate
Языки общения: Русский
+998977787922
[email protected]
Коттедж 6 комнат с гаражом
Ташкент, Узбекистан
6
300 м²
2
Тошкент тумани, Киров махалласида #участка сотилади 3 сотих, 6 хона, 1 та холл Бино хай-тэ…
2,43 млрд сум
Рекомендовать
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Realting.uz
Агентство
Alliance Estate
Языки общения: Русский
+998977787922
[email protected]
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
5
231 м²
2
Продается коттедж в Алмазарском районе, Кара камыш 2/3. Очень хорошая махаля, дом находится …
1,65 млрд сум
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Агентство
Alliance Estate
Языки общения: Русский
+998977787922
[email protected]
Коттедж 8 комнат с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
8
5 500 м²
2
Assalomu Allaykum Xasanboyda Kadastirli 5.5sotixli Uchaska sotiladi 1sotigi 44000$ 8xona 3ta…
2,70 млрд сум
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Агентство
Capital
Языки общения: Русский
+998881453433
[email protected]
Коттедж 9 комнат с мебелью
Ташкент, Узбекистан
9
4 м²
1
Usta Shirin da Olmazor tumani da 3,6 sotihda joylashgan, 8 honalik+ oshhona, Podvolli bor, R…
1,78 млрд сум
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Агентство
Capital
Языки общения: Русский
+998881453433
[email protected]
Коттедж 4 комнаты с гаражом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
4
150 м²
2
Yunusobod xasanboy katej 2 etaj 4 xona + oshxona 1.2 sotix
1,47 млрд сум
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Агентство
Capital
Языки общения: Русский
+998881453433
[email protected]
Коттедж 6 комнат с гаражом
Ташкент, Узбекистан
6
300 м²
2
Тошкент тумани, Киров махалласида #участка сотилади 3 сотих, 6 хона, 1 та холл Бино хай-тэ…
2,43 млрд сум
Рекомендовать
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Realting.uz
Агентство
Capital
Языки общения: Русский
+998881453433
[email protected]
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
5
231 м²
2
Продается коттедж в Алмазарском районе, Кара камыш 2/3. Очень хорошая махаля, дом находится …
1,65 млрд сум
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Realting.uz
Агентство
Capital
Языки общения: Русский
+998881453433
[email protected]
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
5
231 м²
2
Продается коттедж в Алмазарском районе, Кара камыш 2/3. Очень хорошая махаля, дом находится …
1,65 млрд сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Capital
Языки общения: Русский
+998881453433
[email protected]
Коттедж 8 комнат с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
8
5 500 м²
2
Assalomu Allaykum Xasanboyda Kadastirli 5.5sotixli Uchaska sotiladi 1sotigi 44000$ 8xona 3ta…
2,70 млрд сум
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Агентство
Modern Home
Языки общения: Русский
+998934663233
[email protected]
Коттедж 9 комнат с мебелью
Ташкент, Узбекистан
9
4 м²
1
Usta Shirin da Olmazor tumani da 3,6 sotihda joylashgan, 8 honalik+ oshhona, Podvolli bor, R…
1,78 млрд сум
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Агентство
Modern Home
Языки общения: Русский
+998934663233
[email protected]
Коттедж 4 комнаты с гаражом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
4
150 м²
2
Yunusobod xasanboy katej 2 etaj 4 xona + oshxona 1.2 sotix
1,47 млрд сум
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Realting.uz
Агентство
Modern Home
Языки общения: Русский
+998934663233
[email protected]
Коттедж 8 комнат с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
8
5 500 м²
2
Assalomu Allaykum Xasanboyda Kadastirli 5.5sotixli Uchaska sotiladi 1sotigi 44000$ 8xona 3ta…
2,70 млрд сум
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Агентство
Future House
Языки общения: Русский
+998935133233
[email protected]
Коттедж 9 комнат с мебелью
Ташкент, Узбекистан
9
4 м²
1
Usta Shirin da Olmazor tumani da 3,6 sotihda joylashgan, 8 honalik+ oshhona, Podvolli bor, R…
1,78 млрд сум
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Realting.uz
Агентство
Future House
Языки общения: Русский
+998935133233
[email protected]
Коттедж 4 комнаты с гаражом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
4
150 м²
2
Yunusobod xasanboy katej 2 etaj 4 xona + oshxona 1.2 sotix
1,47 млрд сум
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Realting.uz
Агентство
Future House
Языки общения: Русский
+998935133233
[email protected]
Коттедж 8 комнат с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
8
5 500 м²
2
Assalomu Allaykum Xasanboyda Kadastirli 5.5sotixli Uchaska sotiladi 1sotigi 44000$ 8xona 3ta…
2,70 млрд сум
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Агентство
Alpha Real Estate Agency
Языки общения: Русский
+998971343233
[email protected]
Коттедж 9 комнат с мебелью
Ташкент, Узбекистан
9
4 м²
1
Usta Shirin da Olmazor tumani da 3,6 sotihda joylashgan, 8 honalik+ oshhona, Podvolli bor, R…
1,78 млрд сум
Рекомендовать
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Realting.uz
Агентство
Alpha Real Estate Agency
Языки общения: Русский
+998971343233
[email protected]
Коттедж 4 комнаты с гаражом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
4
150 м²
2
Yunusobod xasanboy katej 2 etaj 4 xona + oshxona 1.2 sotix
1,47 млрд сум
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Realting.uz
Агентство
Alpha Real Estate Agency
Языки общения: Русский
+998971343233
[email protected]
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
5
231 м²
2
Продается коттедж в Алмазарском районе, Кара камыш 2/3. Очень хорошая махаля, дом находится …
1,65 млрд сум
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Realting.uz
Агентство
Alpha Real Estate Agency
Языки общения: Русский
+998971343233
[email protected]
Коттедж 6 комнат с гаражом
Ташкент, Узбекистан
6
300 м²
2
Тошкент тумани, Киров махалласида #участка сотилади 3 сотих, 6 хона, 1 та холл Бино хай-тэ…
2,43 млрд сум
Рекомендовать
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Realting.uz
Агентство
Alpha Real Estate Agency
Языки общения: Русский
+998971343233
[email protected]
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
5
231 м²
2
Продается коттедж в Алмазарском районе, Кара камыш 2/3. Очень хорошая махаля, дом находится …
1,65 млрд сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Future House
Языки общения: Русский
+998935133233
[email protected]
Коттедж 6 комнат с гаражом
Ташкент, Узбекистан
6
300 м²
2
Тошкент тумани, Киров махалласида #участка сотилади 3 сотих, 6 хона, 1 та холл Бино хай-тэ…
2,43 млрд сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Future House
Языки общения: Русский
+998935133233
[email protected]
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
5
231 м²
2
Продается коттедж в Алмазарском районе, Кара камыш 2/3. Очень хорошая махаля, дом находится …
1,65 млрд сум
Рекомендовать
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Modern Home
Языки общения: Русский
+998934663233
[email protected]
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