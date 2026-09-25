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Коттеджи в Алмазарском районе, Узбекистан

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6 объектов найдено
Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Сдам в аренду Евродом (Чукурсай) - Жомий Алмазарский район 2 соток земли, 2 этажа 3 спа…
$2 200
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Коттедж 12 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 12 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 12
Площадь 1 300 м²
Количество этажей 2
Катта Хансанбай, 6 сотки (13549)
$520 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 374 м²
Количество этажей 2
Ховли(коробка) Янги 16 йилликда сотилади 2,5 сотих 5 хонали кухня, хол. Подвал бутун уйнинг …
$130 000
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BPNBPN
Коттедж 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЖА- Коттедж #Новостройка  Адрес: Алмазарский район, улица О.Хотамова. (от бетонки 2…
Цена по запросу
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Агентство
Nigina Real Estate
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Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЖА- Коттедж #Новостройка Адрес: Алмазарский район Охунбобоева, улица Сагдиев Ком…
$100 000
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Агентство
Nigina Real Estate
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Русский
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Коттедж 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
ПРОДАЖА- Коттедж #Новостройка Адрес: Алмазарский район, массив Корасарой  Комнаты: 4 …
$120 000
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Агентство
Nigina Real Estate
Языки общения
Русский
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Параметры недвижимости в Алмазарском районе, Узбекистан

Недорогая
Элитная