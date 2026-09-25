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Коттеджи в Сергелийском районе, Ташкент

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8 объектов найдено
Коттедж 11 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 11 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 11
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 2
Согдиана, 6 сотки (13560)
$750 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Кипчок, 3 сотки (13752)
$210 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 8 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 8 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 530 м²
Количество этажей 2
Кенгмакон, 9,2 соток (13201)
$300 000
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TIAN Real Estate
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BPNBPN
Коттедж 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Куйлюк 5,  1,7 соток (10553)
$150 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 390 м²
Количество этажей 2
Кумаарык,2-сотки (N 13028 )
$135 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Янги Дархон, 3,7 соток (13381)
$175 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 4 комнаты в Кухна Кумарык, Узбекистан
Коттедж 4 комнаты
Кухна Кумарык, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Катеж 2 этаж 1.2 соток Уй олди девол бн оралиб эшик койиберилади Сергели сагдиана махалла …
$110 000
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Zamonaviy Uylar
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Русский
Коттедж 4 комнаты в Кухна Кумарык, Узбекистан
Коттедж 4 комнаты
Кухна Кумарык, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Катеж 2 этаж 1.2 соток Уй олди девол бн оралиб эшик койиберилади Сергели сагдиана махалла …
$110 000
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Агентство
Relax Real Estate
Языки общения
Русский

Параметры недвижимости в Сергелийском районе, Узбекистан

с гаражом
Недорогая
Элитная