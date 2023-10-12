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Коттеджи в Сергелийский район, Узбекистан

Коттедж В архив
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3 объекта найдено
Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
Продаётся участок Домрабад Ориентир Мечеть Площадь дома 126квМ 5 комнат Без ремонта Женны…
2,45 млрд сум
Коттедж 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 6
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
Продаётся участок Домрабад Ориентир Мечеть Участок - 4,5сотки/все комуникации/на сужение/…
2,45 млрд сум
Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
Продажа участка Домрабад Ориентир Мечеть Участок 4,7 сотки На сужение Дом 2 Этажа 126к…
2,45 млрд сум

Параметры недвижимости в Сергелийский район, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная