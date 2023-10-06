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Коттеджи в Яшнабадский район, Узбекистан

Коттедж В архив
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2 объекта найдено
Коттедж 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
706 Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный в…
782,08 млн сум
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с подвалом в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с подвалом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Готовые : 3 сотих коробка 230 000$ (остался 1 коттедж) 3 сотих под ключ 330 000$ (ос…
2,81 млрд сум

Параметры недвижимости в Яшнабадский район, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная