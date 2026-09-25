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Коттеджи в Яшнабадском районе, Ташкент

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32 объекта найдено
Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
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Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
Продается коттедж 2 сот . Яшнабадский район.ул.джаркурганская. Кирпичный.2 этажа,теплый п…
$116 000
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SV Real Estate
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Коттедж 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Коттедж 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Продается коттедж на м Чкалова .151 школа  1.3 сотки 2 этажный 4 комнат  новый ремонт …
$92 000
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SV Real Estate
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Коттедж 15 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 15 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 15
Площадь 550 м²
Количество этажей 3
40 лет, 50 соток (12746)
$2,10 млн
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TIAN Real Estate
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BPNBPN
Коттедж 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Новый Узбекистан, 2 сотки (13761)
$177 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Олмос махалля, 1,1 соток (13320)
$118 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 9 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 9 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 9
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Новый Узбекистан, 12-соток (N 12899 )
$310 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Продается коттедж,новой постройки. Яшнабадский район..ул Табибий. Площадь земельного у…
$148 000
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SV Real Estate
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Коттедж 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 750 м²
Количество этажей 2
Бирлашган, 7 соток (12897)
$600 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
Адрес: Яшнабадский район,  Ориентиры: 40-лет. Метро Олмос,  Авторский проект, с эксклюзивн…
$315 000
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Baht Residence
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Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Тузель, 6 соток (12201)
$165 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 194 м²
Количество этажей 2
Продается коттедж в Тузеле. 4 сотки. 194м2 площадь. Вся инфраструктура рядом,сады,школы.  …
$182 000
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SV Real Estate
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Коттедж 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 24 м²
Количество этажей 2
Продается участок с домом общая площадь 23.7 сот. Дом - 8 сот. 7 комнат,2 с/у. Фасад 40х6…
$26 000
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SV Real Estate
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Коттедж 8 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 8 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Алишеробод, 3 сотки (13490)
$310 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Продается коттедж 1,3 сот Яшнабадский район.151 школа.м. Чкалова  2 этажа, кирпичный,2…
$92 000
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SV Real Estate
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Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Уважаемые клиенты  Скоро будут готовы  Евро Участки  Яшнабадский район Ул. Гижду…
$118 000
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SV Real Estate
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Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Чкалов метро,паспортный стол. Дом 5 комнат,2 этажа.2 с/у, один в дома,2 на улице.теплый пол-…
$115 000
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SV Real Estate
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Коттедж 12 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 12 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 12
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Амир Темур махалля, 10 соток (10357)
$600 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Мухтар Ашрафий, 2,8 соток (9967)
$155 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 9 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 9 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 9
Площадь 470 м²
Количество этажей 2
Янгиабад, 2 сотки (13124)
$160 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 330 м²
Количество этажей 2
Олмос махалля, 3 сотки  (12406)
$145 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 3 м²
Количество этажей 3
Карасу-6  Продаётся 3-х уровневый котедж  300 кв.м. 3 санузла 5 спален 1 зал 1 Кухня…
$320 000
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REITATW
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Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продаётся евро-коттедж в Мирзо-Улугбекском районе — рядом с парком «Новый Узбекистан» Отл…
Цена по запросу
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Vector Estate
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Коттедж 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Амир Темур махалля, 2,16 соток (13420)
$380 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Цена 240000 ( к общей цене +12% в случае ипотеки это НДС) Второй этаж:4 комнаты (одна ма…
$240 000
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REITATW
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Коттедж 9 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 9 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 9
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Янги Узбекистан, 3 сотки (12731)
$320 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Описание   Цена $1250 кв.м. Второй этаж:4 комнаты (одна мастер бед спальня с санузл…
Цена по запросу
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REITATW
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Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Яшнабадский район ориентир 1 автобусный парк, 150 метров от главный дороги Продается новый…
$95 000
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SV Real Estate
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Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Продается дом 3,26 сот. 5 комнат.двор с зеленой зоной,заезд для машины. Ориентир мечет…
$135 000
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SV Real Estate
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Коттедж 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Яшнабадский район Срочно продается дом С мебелью и техникой Соток 2 Комнат 3+огромный хо…
$90 000
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SV Real Estate
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Коттедж 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 374 м²
Количество этажей 3
К продаже представлен трёх этажный коттедж новой постройки. Строительство осуществлялось из …
$370 000
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Jasur Rieltor Estate
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Параметры недвижимости в Яшнабадском районе, Узбекистан

с гаражом
Недорогая
Элитная