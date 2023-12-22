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Коттеджи в Бектимирский район, Узбекистан

Коттедж В архив
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3 объекта найдено
Коттедж 13 комнат с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 13 комнат с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 13
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
6 сотихли ховли, уй-жой, 2 каватли. 8 та ётокхона, 2 та мехмонхона, 2 та ошхона, 2 та санузе…
2,23 млрд сум
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Capital
Языки общения: Русский
Коттедж 6 комнат с мебелью, с кондиционером, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 6 комнат с мебелью, с кондиционером, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Yengi katedj mirobod rayon 140m kv yengi bitqizilgan podvol mansarda bor 5 xonali uy hamma s…
1,61 млрд сум
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Агентство
Capital
Языки общения: Русский
Коттедж 3 комнаты с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 3 комнаты с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 40 м²
Количество этажей 1
Uy Toshkent shax. Bektemir tumani Food city bozori orqasida. 4 sotix. 3 xonali,hovli kvadra…
804,05 млн сум
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Агентство
Capital
Языки общения: Русский

Параметры недвижимости в Бектимирский район, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная