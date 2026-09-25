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Коттеджи в Бектимирском районе, Узбекистан

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13 объектов найдено
Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
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Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный Коттедж в Бектемирском районе 1,7сотки,5комнат,2санузель
$140 000
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Guzal Real Estate
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Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Бектемирский пост, 4 сотки (12234)
$148 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Количество этажей 2
Продается  коттедж в Бектемирском районе! Местоположение:  ориентир — новая мечеть,  Жил…
$210 000
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REITATW
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BPNBPN
Коттедж 8 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 8 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Бектемирский пост, 2 сотки (12133)
$115 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Хакимият, 3 сотки (13345)
$135 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 139 м²
Количество этажей 1
Юкори Чирчик, 5,5 соток (12558)
$130 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Продам новый участок в бектемириском районе 1.3 сотки 2 этажный 5 комнат новый ремонт 3 с.у.…
$110 000
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SV Real Estate
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Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 380 м²
Количество этажей 2
Продается  коттедж в Бектемирском районе! Местоположение:  ориентир — новая мечеть,  Жил…
$210 000
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REITATW
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Коттедж 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Мажнунтол, 4 сотки (12196)
$155 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Боги Эрам, 3 сотки (11826)
$155 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 8 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 8 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Боги Эрам, 3 соток (12105)
$165 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Ийк Ота, 2,2 соток (13053)
$125 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Бектемирское шоссе, 3,9 соток (11787)
$240 000
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TIAN Real Estate
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Параметры недвижимости в Бектимирском районе, Узбекистан

Недорогая
Элитная