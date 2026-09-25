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Коттеджи в Чиланзарском районе, Узбекистан

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4 объекта найдено
Коттедж 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Chilonzor tumani S kvartalda, Solnichniy Kottejlar majmuasida zamonaviy kottej sotiladi. Ikk…
$80 000
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DLF Estate
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Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Домбрабад,Чиланзар . Рядом университет.  Коттедж домбрабад
$122 000
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SV Real Estate
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Коттедж 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
📣СРОЧНО Продаётся коттедж в удобном районе!     Адрес: Чиланзарский район, Домбирабад ⭕️ У…
$360 000
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Агентство
SV Real Estate
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BPNBPN
Коттедж 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 7 м²
Количество этажей 2
$450 000
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Real estate Nodirabegim
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Oʻzbekcha

Параметры недвижимости в Чиланзарском районе, Узбекистан

Недорогая
Элитная