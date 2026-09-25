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Коттеджи в Юнусабадском районе, Ташкент

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39 объектов найдено
Коттедж 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Хасанбай, 1,7 соток (13243)
$185 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Юнусабад 19, 2,7 соток (12877)
$210 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
#Юнусабад - Ор-р Посольство США - Фасад - 8м - Соток - 1,2 - Строения - 1 - Этажность -…
$209 000
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Baht Residence
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BPNBPN
Коттедж 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Зенит, Холис, 6 соток (12519)
$410 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 8 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 8 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 650 м²
Количество этажей 2
Регистон махалля, 6 сотки (10053)
$645 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 195 м²
Количество этажей 2
Продается кирпичный трехэтажный дом в спокойной части Юнусабадского района. Дом расположен н…
$209 000
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Baht Residence
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Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Чинабад, 1,2 соток (13228)
$235 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 10 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 10 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 10
Площадь 800 м²
Количество этажей 2
Хасанбай, 6 соток (13908)
$310 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 430 м²
Количество этажей 2
Хасанбай, 2-сотки (N 13065 )
$170 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Тикланиш, 7 соток (13265)
$190 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 370 м²
Количество этажей 2
Регистон махалля, 6 соток (10514)
$440 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 800 м²
Количество этажей 2
Катта Хасанбай,6 соток (12112)
$470 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Лимонари, 2.5-сотки
$205 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
#Юнусабад #Участки #УчКахрамонМПарвос - Ор-р Гулистан Масжит - Фасад - 14*28 - Соток - …
$260 000
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Baht Residence
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Коттедж 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
САМПИ, 8,2 соток (13363)
$650 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 380 м²
Количество этажей 2
Хасанбой, 1,7 соток (13243)
$185 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Чинабад, 4-сотки (N 12934 )
$620 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 8 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 8 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 900 м²
Количество этажей 3
Чинабад, 4,5 соток (13491)
$622 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 340 м²
Количество этажей 2
Бободехкон, 1,1 соток (13454)
$1,40 млн
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TIAN Real Estate
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Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
#Яшнабадский район, улица Гузаль. Ориентиры: 40-лет. Метро Олмос мечеть Гузаль. Авторски…
$315 000
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Baht Residence
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Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Юнусабад 6, 2 сотки (13784)
$210 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 9 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 9 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 9
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 2
Чинабад, 6,5 соток (13207)
$640 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Продается новый коттедж ориентир метро Шахристанская 1 сотка 3 уровня 180 кв.м с террасо…
$130 000
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UmicH RieltoR
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Коттедж 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
Продаётся новый шикарный трехуровневый евродом. Адрес:  Юнусабадский район Ориентир: махал…
$450 000
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Relax Real Estate
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Русский
Коттедж 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Продаётся новый шикарный евродом. На участке 2 дома. Адрес:  Юнусабадский район Ориентир: З…
$305 000
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Агентство
Relax Real Estate
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Коттедж 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
Продаётся новый шикарный трехуровневый евродом. Адрес:  Юнусабадский район Ориентир: махал…
$450 000
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Агентство
Zamonaviy Uylar
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Коттедж 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
Продаётся новый шикарный трехуровневый евродом. Адрес:  Юнусабадский район Ориентир: Хасанб…
$400 000
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Агентство
Zamonaviy Uylar
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Русский
Коттедж 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 270 м²
Количество этажей 3
Продаётся новый шикарный евродом. Адрес:  Юнусабадский район Ориентир: Зенит, махалла Исло…
$285 000
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Агентство
Zamonaviy Uylar
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Коттедж в Ташкент, Узбекистан
Коттедж
Ташкент, Узбекистан
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Дом расположен в одной из элитных махаллей города. Дом совершенно новый, построен из качеств…
$300 000
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Агентство
Goodland Агентство Недвижимости
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Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Продаётся новый шикарный трехуровневый евродом. Адрес:  Юнусабадский район Ориентир: Зенит,…
$230 000
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Агентство
Relax Real Estate
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Русский

Параметры недвижимости в Юнусабадском районе, Узбекистан

с гаражом
Недорогая
Элитная