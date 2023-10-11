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Коммерческая недвижимость в Ташкентской области, Узбекистан
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52 объекта найдено
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Коммерческая с парковка, с c ремонтом
Бешкурган, Узбекистан
450 м²
Чиланзарский район, (ор-р ЖК "Новза") Продаётся коммерческое помещение на 1-линии! - 450м2 -…
6,72 млрд сум
Рекомендовать
Коммерческая с парковка
Бешкурган, Узбекистан
82 м²
1/5
Чиланзарский р-н., ор-р Автовокзал Продается коммерческое помещение 1 Линия! - 82 м2, - с ре…
1,59 млрд сум
Рекомендовать
Коммерческая с парковка, с c ремонтом
Бешкурган, Узбекистан
136 м²
1/5
Чиланзарский р-н., 3 квартал. Ор-р ТЦ Макро Чиланзар, спорт.комплекс. Продается коммерческо…
2,49 млрд сум
Рекомендовать
Коммерческая с парковка
Бешкурган, Узбекистан
87 м²
1/9
Чиланзарский р-н., ор-р пл.Актепа Продается коммерческое помещение в новостройке. - 1 лини…
1,04 млрд сум
Рекомендовать
Коммерческая с парковка
Бешкурган, Узбекистан
74 м²
1/9
Чиланзарский р-н., ор-р пл.Актепа Продается коммерческое помещение в новостройке. - 1 лин…
1,83 млрд сум
Рекомендовать
Коммерческая с парковка, с c ремонтом
Келес, Узбекистан
2 800 м²
1/1
Готовый бизнесс комплекс расположенный вдоль дороги на 41 сотках земли! Алмазарский район …
16,50 млрд сум
Рекомендовать
Коммерческая с парковка
Келес, Узбекистан
4 000 м²
1/4
Продается новое евроздание. Алмазарский район М-ля Мевозар 4 уровня, Площадь 4000 м. (Сост…
36,68 млрд сум
Рекомендовать
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с парковка
Бешкурган, Узбекистан
90 м²
Чиланзарский район, ул. Пионерская - Гагарина Продаётся коммерческое помещение в самом центр…
1,83 млрд сум
Рекомендовать
Коммерческая
Келес, Узбекистан
110 м²
1/9
ПРОДАЕТСЯ квартира под нежилое Адрес: Алмазарский район Корасарой , ориентир Роддом Колич…
1,83 млрд сум
Рекомендовать
Коммерческая с видеонаблюдением, с парковка, с c ремонтом
Бешкурган, Узбекистан
72 м²
1/4
Продаётся Нежилое помещения Расположено на ул. Лутфий Ор-р: Г 9А Фархадский рынок Общая …
1,74 млрд сум
Рекомендовать
Коммерческая с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка
Бешкурган, Узбекистан
800 м²
1/4
Продаётся ресторан кафе офис 800 кв.м вдол центральный дороги улица Мукумий Метро Хамза Но…
19,56 млрд сум
Рекомендовать
Коммерческая с парковка
Назарбек, Узбекистан
500 м²
Продаётся ферма 50 соток вдоль центральной дороги ТП ГРП канализация все коммуникации ест…
6,72 млрд сум
Рекомендовать
Коммерческая с парковка, с c ремонтом
Назарбек, Узбекистан
2 500 м²
1
Продаётся 50 соток холодильник в промзона действующий бизнес с арендатороми готовый 2 холод…
19,56 млрд сум
Рекомендовать
Коммерческая с парковка
Назарбек, Узбекистан
600 м²
1
Продаётся Назарбек Тарнов готовый Мебель цех 6 соток 600 кв.м готовый цех с арендатороми с…
1,04 млрд сум
Рекомендовать
Коммерческая с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка
Бешкурган, Узбекистан
2 350 м²
Продаётся отдельно стоящий здания чиланзар район 8.5 соток 2350 кв.м действующий бизнес с ар…
18,34 млрд сум
Рекомендовать
Коммерческая с парковка
Бешкурган, Узбекистан
6 100 м²
4
ПРОДАЁТСЯ #0062 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ГОСТИНИЦА ГОТОВА НА 90% Расположение:Чиланзарский район …
61,13 млрд сум
Рекомендовать
Коммерческая
Уртааул, Узбекистан
1 000 м²
ПРОДАЁТСЯ #0110 Отдельно стоящее здания Расположение:Зангиата Ориентир:Солнечный от поста …
2,32 млрд сум
Рекомендовать
Коммерческая
Ходжикент, Узбекистан
1 300 м²
19,85 млрд сум
Рекомендовать
Инвестиционная
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Автосалоны Общая площадь участка 3,73 га о проекте Nurafshon Business City …
Цена по запросу
Рекомендовать
Инвестиционная
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Агропромышленный комплекс области Общая площадь участка 1 га Агропромышленны…
Цена по запросу
Рекомендовать
Инвестиционная
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Арена Общие сведения : Общая площадь участка Строительная площадь Застрой…
Цена по запросу
Рекомендовать
Инвестиционная
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Библиотека Общая площадь участка 1,1 га Строительная площадь 570,0 м² …
Цена по запросу
Рекомендовать
Инвестиционная
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Гостиница Общая площадь участка 1,83 га Строительная площадь 1,6 га На террит…
Цена по запросу
Рекомендовать
Инвестиционная
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
ГУВД Ташкентской области Общие сведения : Общая площадь участка 1.22 га З…
Цена по запросу
Рекомендовать
Инвестиционная
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Дворец Творчества молодежи В современном мире молодёжь представляет собой особую ценность…
Цена по запросу
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Инвестиционная
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Здание Административного резерва : Общая площадь участка 1,43 га о проекте Nuraf…
Цена по запросу
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Инвестиционная
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Здание областного налогового комитета Общие сведения : Общая площадь участка …
Цена по запросу
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Инвестиционная
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Здание Прокуратуры Ташкентской области Общие сведения : Общая площадь участка …
Цена по запросу
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Инвестиционная
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Здание Суда Ташкентской области Общая площадь участка 2.54 га Застройщик …
Цена по запросу
Рекомендовать
Инвестиционная
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Комплекс строительства Общая площадь участка 1 га о проекте Nurafshon Busine…
Цена по запросу
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