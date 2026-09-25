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Коммерческая недвижимость в Ташкентской области, Узбекистан

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Бостанлыкский район
9
Зангиатинский район
16
Кибрайский район
7
Нурафшан (Тойтепа)
34
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89 объектов найдено
Коммерческое помещение 6 624 м² в Янгиюль, Узбекистан
Коммерческое помещение 6 624 м²
Янгиюль, Узбекистан
Площадь 6 624 м²
Этаж 1/2
Продам отличную готовую базу на 1.15 га земли. На территории базы находятся : административ…
$1,20 млн
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Zamira Real Estate
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Продается Склад 55 Соток Назарбек в Назарбек, Узбекистан
Продается Склад 55 Соток Назарбек
Назарбек, Узбекистан
Площадь 485 м²
Количество этажей 1
ПРЕМИУМ КОММЕРЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ В ЗАНГИОТЕ — ГОТОВЫЙ БИЗНЕС + СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС 🔥 📍 Локация: З…
$1 000 000
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Baht Residence
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Коммерческое помещение 500 м² в Газалкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 500 м²
Газалкент, Узбекистан
Площадь 500 м²
Этаж 1/4
#Бостанлик #Хумсон #Гостиница #1Линия -Площадь участка: 6 соток - Полезная площадь здания: б…
$749 980
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Baht Residence
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BPNBPN
Коммерческое помещение 600 м² в Чирчик, Узбекистан
Коммерческое помещение 600 м²
Чирчик, Узбекистан
Площадь 600 м²
Этаж 1/1
Продам отличный бизнес обьект под любые направления коммерческой деятельности на 1.5 Га …
$12 000
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Zamira Real Estate
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Коммерческое помещение 2 643 м² в Келес, Узбекистан
Коммерческое помещение 2 643 м²
Келес, Узбекистан
Площадь 2 643 м²
Этаж 1/2
#Ташкентскийрайон #Мехнат #МДамарык #Фабрика #Здание #1Линия - Ор-р - Фасад - 70 метров - …
$2,50 млн
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Baht Residence
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Продается готовый бизнес. Холодильник, температурный режим -21 +45 в Паркентский район, Узбекистан
Продается готовый бизнес. Холодильник, температурный режим -21 +45
Паркентский район, Узбекистан
Площадь 25 000 м²
Количество этажей 1
Тип недвижимости: Офисы, Склады, Отдельно стоящие здания, Помещения промышленного назначения…
$342 242
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Частный продавец
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Коммерческое помещение 5 400 м² в Зангиата, Узбекистан
Коммерческое помещение 5 400 м²
Зангиата, Узбекистан
Площадь 5 400 м²
Этаж 1/2
#Зангиота #База - Ор-р Тахта Базар. - Технические параметры Базы: - площадь (общая) - 5400 к…
$2,00 млн
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Baht Residence
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Готовый гостиничный бизнес в горах в Чарвак, Узбекистан
Готовый гостиничный бизнес в горах
Чарвак, Узбекистан
Площадь 3 876 м²
Количество этажей 1
Продаётся действующий бутик-отель с рестораном в горах Узбекистана Ориентир: («Бочка»)   Le…
$4,00 млн
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Частный продавец
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Готовый гостиничный бизнес в горах в Чарвак, Узбекистан
Готовый гостиничный бизнес в горах
Чарвак, Узбекистан
Площадь 3 876 м²
Количество этажей 1
Продаётся действующий бутик-отель с рестораном в горах Узбекистана Ориентир: («Бочка»)   Le…
$4,00 млн
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Частный продавец
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Коммерческое помещение 850 м² в Кибрай, Узбекистан
Коммерческое помещение 850 м²
Кибрай, Узбекистан
Площадь 850 м²
Этаж 1/1
Ташкентская область, Кибрайский район, Байткоргон Если вы ищете готовый, стабильно приносящи…
$449 988
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Baht Residence
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Готовый бизнес 20 000 м² в Алмалык, Узбекистан
Готовый бизнес 20 000 м²
Алмалык, Узбекистан
Площадь 20 000 м²
Количество этажей 3
Этот объект представляет собой готовую экосистему для бизнеса, сочетающую в себе ритейл, офи…
$4,20 млн
НДС
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Частный продавец
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Коммерческое помещение 6 624 м² в Янгиюль, Узбекистан
Коммерческое помещение 6 624 м²
Янгиюль, Узбекистан
Площадь 6 624 м²
Этаж 1/2
Продам отличную готовую базу на 1.15 га земли. На территории базы находятся : административ…
$1,20 млн
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Zamira Real Estate
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Коммерческое помещение 1 790 м² в Зангиата, Узбекистан
Коммерческое помещение 1 790 м²
Зангиата, Узбекистан
Площадь 1 790 м²
Этаж 1/1
#Зангиота #Бузсув #Ферма #Ангар #Цех - Ор-р Ор.Кафе Ором - 40 Соток - Фасад 77 м - Глубина …
$699 981
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Агентство
Baht Residence
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Коммерческое помещение 10 000 м² в Янгиюль, Узбекистан
Коммерческое помещение 10 000 м²
Янгиюль, Узбекистан
Площадь 10 000 м²
Количество этажей 1
Продается в 20 км от Ташкента в Янгиюльском районе вдоль трассы М-39, 1 гектар земли на кото…
$849 999
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Частный продавец
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Коммерческое помещение 3 000 м² в Янгиюль, Узбекистан
Коммерческое помещение 3 000 м²
Янгиюль, Узбекистан
Площадь 3 000 м²
Этаж 1/2
Продам отличную производственную базу на 2 га. Общая площадь помещений составляет 2500кв.м..…
$1,80 млн
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Агентство
Zamira Real Estate
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Коммерческое помещение 2 600 м² в Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Коммерческое помещение 2 600 м²
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Площадь 2 600 м²
Этаж 1/1
Площадь земельного участка — 34 сотки. Общая площадь здания — 2 600 м². Электроснабжение 400…
$978 800
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Агентство
West End Consulting
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Коммерческое помещение 484 м² в Назарбек, Узбекистан
Коммерческое помещение 484 м²
Назарбек, Узбекистан
Площадь 484 м²
Этаж 1/1
ПРЕМИУМ КОММЕРЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ В ЗАНГИОТЕ — ГОТОВЫЙ БИЗНЕС + СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС Локация: Занги…
$1,10 млн
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Агентство
Baht Residence
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Коммерческое помещение 13 000 м² в Янгиюль, Узбекистан
Коммерческое помещение 13 000 м²
Янгиюль, Узбекистан
Площадь 13 000 м²
Этаж 1/1
Продам бизнес обьект на 2.2 Га земли с 3 железнодорожными ветками. Вместимость веток - 30 в…
$2,90 млн
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Агентство
Zamira Real Estate
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Коммерческое помещение 3 000 м² в Янгиюль, Узбекистан
Коммерческое помещение 3 000 м²
Янгиюль, Узбекистан
Площадь 3 000 м²
Этаж 1/2
Продам отличную производственную базу на 2 га. Общая площадь помещений составляет 2500кв.м..…
$1,80 млн
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Агентство
Zamira Real Estate
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Коммерческое помещение 12 732 м² в Кибрай, Узбекистан
Коммерческое помещение 12 732 м²
Кибрай, Узбекистан
Площадь 12 732 м²
Чорвачиликка ихтисослашган тайёр бизнес сотилади. Адрес: Тошкент тумани Ор-р: Келес марказ…
$1,01 млн
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Агентство
TRILLION ESTATE
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Инвестиционная в Кумарык, Узбекистан
Инвестиционная
Кумарык, Узбекистан
Управление туризма и спорта о проекте Nurafshon Business City Высшая цель проекта это …
Цена по запросу
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Застройщик
Nurafshon Business City
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Русский
Готовый бизнес 650 м² в Файзиабад, Узбекистан
Готовый бизнес 650 м²
Файзиабад, Узбекистан
Площадь 650 м²
Количество этажей 1
Продаётся готовый текстильный бизнес с Экспортным контрактом! 🧵 Готовый производственный …
$350 000
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Агентство
SV Real Estate
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Коммерческое помещение 394 м² в Чарвак, Узбекистан
Коммерческое помещение 394 м²
Чарвак, Узбекистан
Площадь 394 м²
Этаж 1/1
$150 000
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Агентство
One rieltor MCHJ
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Русский
Отель 1 000 м² в Бостанлыкский район, Узбекистан
Отель 1 000 м²
Бостанлыкский район, Узбекистан
Число комнат 15
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 3
#Продажа гостиницы на Чимган МФИ #Район -бостанлыкский # 🏢15-комнаты  🏢-этаж 🏢3-этажка  …
$400 000
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Агентство
SV Real Estate
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Коммерческое помещение 1 670 м² в Сергели, Узбекистан
Коммерческое помещение 1 670 м²
Сергели, Узбекистан
Площадь 1 670 м²
Количество этажей 4
🔹 Адрес: Сергелийский район 🔹 Ориентир: Хонобод, 1-проезд, дом 62-В. 🔹 Площадь: 1670мкв 🔹Эта…
$830 000
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Агентство
REMAX Elite
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Инвестиционная в Кумарык, Узбекистан
Инвестиционная
Кумарык, Узбекистан
Многопрофильный бизнес центр Особый интерес у инвесторов вызывают бизнес центры с общей п…
Цена по запросу
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Застройщик
Nurafshon Business City
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Русский
Магазин 15 м² в Эшангузар, Узбекистан
Магазин 15 м²
Эшангузар, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 15 м²
Количество этажей 2
$14 999
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Частный продавец
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Русский
Продаётся зона отдыха у реки (Новый Ташкент) 5 коттеджей, хостел, ресторан. От собственника. в Юкарычирчикский район, Узбекистан
Продаётся зона отдыха у реки (Новый Ташкент) 5 коттеджей, хостел, ресторан. От собственника.
Юкарычирчикский район, Узбекистан
Площадь 17 500 м²
Количество этажей 2
🌿 ГОТОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС ИЗ 5 КОТТЕДЖЕЙ У РЕКИ Продаётся многофункциональный объ…
$495 000
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Частный продавец
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Коммерческое помещение 1 260 м² в Кибрайский район, Узбекистан
Коммерческое помещение 1 260 м²
Кибрайский район, Узбекистан
Площадь 1 260 м²
Количество этажей 1
Продажа готовой производственно-складского помещения на закрытой территории: - Район: Мир…
$1,05 млн
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Агентство
NOZA Real Estate
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Русский
Готовый бизнес 600 м² в Бостанлыкский район, Узбекистан
Готовый бизнес 600 м²
Бостанлыкский район, Узбекистан
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
продается уютный дача в Бостанликском районе  в горный место чистый погода всегда красивы…
$210 000
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Агентство
Street Sales agent
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Типы недвижимости в Ташкентской области

производственные здания
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