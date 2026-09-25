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Коммерческая недвижимость в Кибрае, Узбекистан

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4 объекта найдено
Коммерческое помещение 850 м² в Кибрай, Узбекистан
Коммерческое помещение 850 м²
Кибрай, Узбекистан
Площадь 850 м²
Этаж 1/1
Ташкентская область, Кибрайский район, Байткоргон Если вы ищете готовый, стабильно приносящи…
$449 988
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Baht Residence
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Коммерческое помещение 12 732 м² в Кибрай, Узбекистан
Коммерческое помещение 12 732 м²
Кибрай, Узбекистан
Площадь 12 732 м²
Чорвачиликка ихтисослашган тайёр бизнес сотилади. Адрес: Тошкент тумани Ор-р: Келес марказ…
$1,01 млн
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TRILLION ESTATE
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Коммерческое помещение 40 000 м² в Кибрай, Узбекистан
Коммерческое помещение 40 000 м²
Кибрай, Узбекистан
Площадь 40 000 м²
$4,50 млн
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Domio
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BPNBPN
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ ПТИЦЫ ФАБРИКА в Кибрай, Узбекистан
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ ПТИЦЫ ФАБРИКА
Кибрай, Узбекистан
Площадь 2 м²
Количество этажей 1
Срочно продается Птицей Фабрика в кибрай  для инвесторов выгоднее предложения  общий п…
$1,65 млн
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Street Sales agent
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