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Коммерческая недвижимость в Бостанлыкском районе, Узбекистан

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Чарвак
3
9 объектов найдено
Коммерческое помещение 500 м² в Газалкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 500 м²
Газалкент, Узбекистан
Площадь 500 м²
Этаж 1/4
#Бостанлик #Хумсон #Гостиница #1Линия -Площадь участка: 6 соток - Полезная площадь здания: б…
$749 980
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Baht Residence
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Готовый гостиничный бизнес в горах в Чарвак, Узбекистан
Готовый гостиничный бизнес в горах
Чарвак, Узбекистан
Площадь 3 876 м²
Количество этажей 1
Продаётся действующий бутик-отель с рестораном в горах Узбекистана Ориентир: («Бочка»)   Le…
$4,00 млн
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Частный продавец
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Готовый гостиничный бизнес в горах в Чарвак, Узбекистан
Готовый гостиничный бизнес в горах
Чарвак, Узбекистан
Площадь 3 876 м²
Количество этажей 1
Продаётся действующий бутик-отель с рестораном в горах Узбекистана Ориентир: («Бочка»)   Le…
$4,00 млн
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Частный продавец
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BPNBPN
Коммерческое помещение 394 м² в Чарвак, Узбекистан
Коммерческое помещение 394 м²
Чарвак, Узбекистан
Площадь 394 м²
Этаж 1/1
$150 000
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Агентство
One rieltor MCHJ
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Отель 1 000 м² в Бостанлыкский район, Узбекистан
Отель 1 000 м²
Бостанлыкский район, Узбекистан
Число комнат 15
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 3
#Продажа гостиницы на Чимган МФИ #Район -бостанлыкский # 🏢15-комнаты  🏢-этаж 🏢3-этажка  …
$400 000
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Агентство
SV Real Estate
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Готовый бизнес 600 м² в Бостанлыкский район, Узбекистан
Готовый бизнес 600 м²
Бостанлыкский район, Узбекистан
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
продается уютный дача в Бостанликском районе  в горный место чистый погода всегда красивы…
$210 000
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Агентство
Street Sales agent
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Продается или сдается в аренду действующая швейная фабрика в Бостанлыкский район, Узбекистан
Продается или сдается в аренду действующая швейная фабрика
Бостанлыкский район, Узбекистан
Площадь 5 000 м²
Ташкентская область, Бостанлыкский район (всего 30 км от Ташкента) Идеальное расположение: …
$1 000 000
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Частный продавец
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Продаёться производственный объект с ЖД веткой в Газалкент, Узбекистан
Продаёться производственный объект с ЖД веткой
Газалкент, Узбекистан
Площадь 89 000 м²
Площадь 8,9 гектар Протяженность ЖД ветки 800 метр Периметр обведен забором Все ком…
$3,70 млн
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Агентство
A LIGHT FUTURE APEX
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Продаётся готовая гостиница на Чарваке с видом на водохранилище в Юсупхана, Узбекистан
Продаётся готовая гостиница на Чарваке с видом на водохранилище
Юсупхана, Узбекистан
Число комнат 40
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 6 100 м²
Количество этажей 3
Гостиница находится в непосредственной близости к водохранилищу Чарвак. В пешей доступности …
$2,50 млн
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Частный продавец
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