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Коммерческая недвижимость в Бостанлыкском районе, Узбекистан

1 объект найдено
Коммерческая в Ходжикент, Узбекистан
Коммерческая
Ходжикент, Узбекистан
Площадь 1 300 м²
19,85 млрд сум