Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Ташкентская область
  3. Коммерческая
  4. Производство

Производственные здания в Ташкентской области, Узбекистан

;
коммерческая недвижимость
89
инвестиционная недвижимость
36
готовый бизнес
8
Производство Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Продается Склад 55 Соток Назарбек в Назарбек, Узбекистан
Продается Склад 55 Соток Назарбек
Назарбек, Узбекистан
Площадь 485 м²
Количество этажей 1
ПРЕМИУМ КОММЕРЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ В ЗАНГИОТЕ — ГОТОВЫЙ БИЗНЕС + СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС 🔥 📍 Локация: З…
$1 000 000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Baht Residence
Языки общения
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Продаёться производственный объект с ЖД веткой в Газалкент, Узбекистан
Продаёться производственный объект с ЖД веткой
Газалкент, Узбекистан
Площадь 89 000 м²
Площадь 8,9 гектар Протяженность ЖД ветки 800 метр Периметр обведен забором Все ком…
$3,70 млн
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
A LIGHT FUTURE APEX
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Продаеться Производственный объект 75соток в Кушкунды, Узбекистан
Продаеться Производственный объект 75соток
Кушкунды, Узбекистан
Площадь 7 440 м²
Количество этажей 1
Тошкент тумани Тўлабей мфй Майдони 75 соток, бинолари 2700м2, хамма коммуникация бор, ишлаб …
$380 000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
A LIGHT FUTURE APEX
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
BPNBPN