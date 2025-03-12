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Коммерческая недвижимость в Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан

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Продается готовый бизнес – химчистка обуви SneaknFresh доход от 1000 до 5000 $ в месяц
Тамдынский район, Узбекистан
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$21,000
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Частный продавец
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Русский
Коммерческое помещение 75 м² в Нукус, Узбекистан
Коммерческое помещение 75 м²
Нукус, Узбекистан
Площадь 75 м²
Продается завод по производству ДСП и ЛДСП мощностью 10 000 м 3 в год Производственная площа…
Цена по запросу
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НЕДВИЖИМОСТЬ.UZ
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Продаются коммерческие помещения в Jomiy Mall в Ташкент, Узбекистан
Продаются коммерческие помещения в Jomiy Mall
Ташкент, Узбекистан
Площадь 4 500 м²
Количество этажей 5
JOMIY Mall Кол-во торговых помещений От 30 кв.м. +270 Высота 4,6 м Отделка черновая …
$2,000
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Агентство
REITATW
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Коммерческое помещение 80 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 80 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 80 м²
Продаётся (НЕ ЖЕЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ #Юнусабадский район …
$180,000
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Агентство
Real Estate Shahzod
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Коммерческое помещение 750 м² в Самарканд, Узбекистан
Коммерческое помещение 750 м²
Самарканд, Узбекистан
Площадь 750 м²
Этаж 1/1
$555,000
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Агентство
ООО Ласточка сервис
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Русский
Коммерческое помещение 800 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 800 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 800 м²
$625,000
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Агентство
Realty Union
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Русский
Коммерческое помещение 103 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 103 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 103 м²
Этаж 1/4
$250,000
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Агентство
Future House
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Русский
Коммерческое помещение 80 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 80 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 80 м²
Этаж 1/10
$145,000
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Агентство
Alpha Real Estate Agency
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Русский
Коммерческое помещение 110 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 110 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 110 м²
Этаж 1/4
$228,000
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Агентство
REAL ESTATE BAXTIYOR
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Русский
Коммерческое помещение 20 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 20 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 20 м²
Продается офисное помещение в новостройке! Юнус-Абадский район, ул.Абдулла Кодири. Новостр…
$41,000
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Агентство
LUKA ESTATE
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Русский
Продаётся ресторан в Самарканд, Узбекистан
Продаётся ресторан
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 10
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 2
Продаётся ресторан с оборудованием имеется парковка
$130
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Частный продавец
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Русский
Офис 41 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 41 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 41 м²
Этаж 1/4
Продается уютная квартира в Юнусабадском районе. Квартира расположена на первом этаже первой…
$63,000
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Агентство
Jasur Rieltor Estate
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Русский
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