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Коммерческая недвижимость в Чарвак, Узбекистан

1 объект найдено
Коммерческая с парковка в Чарвак, Узбекистан
Коммерческая с парковка
Чарвак, Узбекистан
Площадь 394 м²
Этаж 1/1
1,86 млрд сум
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