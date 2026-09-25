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Коммерческая недвижимость в Чарваке, Узбекистан

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3 объекта найдено
Готовый гостиничный бизнес в горах в Чарвак, Узбекистан
Готовый гостиничный бизнес в горах
Чарвак, Узбекистан
Площадь 3 876 м²
Количество этажей 1
Продаётся действующий бутик-отель с рестораном в горах Узбекистана Ориентир: («Бочка»)   Le…
$4,00 млн
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Готовый гостиничный бизнес в горах в Чарвак, Узбекистан
Готовый гостиничный бизнес в горах
Чарвак, Узбекистан
Площадь 3 876 м²
Количество этажей 1
Продаётся действующий бутик-отель с рестораном в горах Узбекистана Ориентир: («Бочка»)   Le…
$4,00 млн
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Коммерческое помещение 394 м² в Чарвак, Узбекистан
Коммерческое помещение 394 м²
Чарвак, Узбекистан
Площадь 394 м²
Этаж 1/1
$150 000
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One rieltor MCHJ
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Русский
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