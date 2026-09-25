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Инвестиционная недвижимость в Ташкентской области, Узбекистан

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Нурафшан (Тойтепа)
33
Инвестиционная Удалить
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36 объектов найдено
Готовый гостиничный бизнес в горах в Чарвак, Узбекистан
Готовый гостиничный бизнес в горах
Чарвак, Узбекистан
Площадь 3 876 м²
Количество этажей 1
Продаётся действующий бутик-отель с рестораном в горах Узбекистана Ориентир: («Бочка»)   Le…
$4,00 млн
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Инвестиционная в Кумарык, Узбекистан
Инвестиционная
Кумарык, Узбекистан
Управление туризма и спорта о проекте Nurafshon Business City Высшая цель проекта это …
Цена по запросу
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Застройщик
Nurafshon Business City
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Инвестиционная в Кумарык, Узбекистан
Инвестиционная
Кумарык, Узбекистан
Многопрофильный бизнес центр Особый интерес у инвесторов вызывают бизнес центры с общей п…
Цена по запросу
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Застройщик
Nurafshon Business City
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BPNBPN
Инвестиционная в Кумарык, Узбекистан
Инвестиционная
Кумарык, Узбекистан
Библиотека   Общая площадь участка 1,1 га Строительная площадь 570,0 м² …
Цена по запросу
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Застройщик
Nurafshon Business City
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Инвестиционная в Кумарык, Узбекистан
Инвестиционная
Кумарык, Узбекистан
Гостиница Общая площадь участка 1,83 га Строительная площадь 1,6 га На террит…
Цена по запросу
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Застройщик
Nurafshon Business City
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Русский
Инвестиционная в Кумарык, Узбекистан
Инвестиционная
Кумарык, Узбекистан
Многоэтажная авто стоянка Общая площадь участка 1,77 га о проекте Nurafshon Busines…
Цена по запросу
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Застройщик
Nurafshon Business City
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Русский
Инвестиционная в Кумарык, Узбекистан
Инвестиционная
Кумарык, Узбекистан
Арена   Общие сведения : Общая площадь участка Строительная площадь Застрой…
Цена по запросу
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Застройщик
Nurafshon Business City
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Инвестиционная в Кумарык, Узбекистан
Инвестиционная
Кумарык, Узбекистан
Многопрофильный торговый центр   Вдоль дороги, напротив комплекса Арены планируется …
Цена по запросу
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Застройщик
Nurafshon Business City
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Русский
Инвестиционная в Кумарык, Узбекистан
Инвестиционная
Кумарык, Узбекистан
Здание Хокимията Ташкентской области Общая площадь участка 2 га о проекте Nurafshon…
Цена по запросу
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Застройщик
Nurafshon Business City
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Русский
Инвестиционная в Кумарык, Узбекистан
Инвестиционная
Кумарык, Узбекистан
Университет Нурафшона Общая площадь участка 3,5 га Общая площадь участка 2 га …
Цена по запросу
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Застройщик
Nurafshon Business City
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Русский
Инвестиционная в Кумарык, Узбекистан
Инвестиционная
Кумарык, Узбекистан
О комплексе Экспо центр Общая площадь участка 4,41 га Концепция будущего здания …
Цена по запросу
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Застройщик
Nurafshon Business City
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Русский
Инвестиционная в Кумарык, Узбекистан
Инвестиционная
Кумарык, Узбекистан
О комплексе Экономический комплекс Общая площадь участка 0,95 га о проекте Nuraf…
Цена по запросу
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Застройщик
Nurafshon Business City
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Инвестиционная в Кумарык, Узбекистан
Инвестиционная
Кумарык, Узбекистан
Семейная поликлиника Общая площадь участка 0,5 га По соседству с Nurafshon Business…
Цена по запросу
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Застройщик
Nurafshon Business City
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Инвестиционная в Чигирик, Узбекистан
Инвестиционная
Чигирик, Узбекистан
Лот №1: Президентская школа   Общие сведения : Общая площадь участка 2 га Стр…
$1
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Застройщик
Nurafshon Business City
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Инвестиционная в Кумарык, Узбекистан
Инвестиционная
Кумарык, Узбекистан
Здание Прокуратуры Ташкентской области   Общие сведения : Общая площадь участка …
Цена по запросу
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Застройщик
Nurafshon Business City
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Инвестиционная в Кумарык, Узбекистан
Инвестиционная
Кумарык, Узбекистан
Многопрофильный комплекс здравоохранения   Общая площадь участка 4,78 га   …
Цена по запросу
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Застройщик
Nurafshon Business City
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Русский
Инвестиционная в Кумарык, Узбекистан
Инвестиционная
Кумарык, Узбекистан
Филиал Ташкентского университета информационных технологий Общая площадь участка 6 га …
Цена по запросу
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Застройщик
Nurafshon Business City
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Инвестиционная в Кумарык, Узбекистан
Инвестиционная
Кумарык, Узбекистан
Комплекс строительства   Общая площадь участка 1 га о проекте Nurafshon Busine…
Цена по запросу
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Застройщик
Nurafshon Business City
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Русский
Инвестиционная в Кумарык, Узбекистан
Инвестиционная
Кумарык, Узбекистан
Средне специальное и дошкольно образовательное учреждение   Общая площадь участка …
Цена по запросу
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Застройщик
Nurafshon Business City
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Русский
Инвестиционная в Кумарык, Узбекистан
Инвестиционная
Кумарык, Узбекистан
Автосалоны   Общая площадь участка 3,73 га о проекте Nurafshon Business City …
Цена по запросу
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Застройщик
Nurafshon Business City
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Русский
Инвестиционная в Кумарык, Узбекистан
Инвестиционная
Кумарык, Узбекистан
Агропромышленный комплекс области   Общая площадь участка 1 га Агропромышленны…
Цена по запросу
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Застройщик
Nurafshon Business City
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Инвестиционная в Кумарык, Узбекистан
Инвестиционная
Кумарык, Узбекистан
Памятник Зульфии Закировой Общая прощадь участка 1,00 га Период реализаци и проэкта…
Цена по запросу
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Застройщик
Nurafshon Business City
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Русский
Инвестиционная в Кумарык, Узбекистан
Инвестиционная
Кумарык, Узбекистан
Здание Административного резерва : Общая площадь участка 1,43 га о проекте Nuraf…
Цена по запросу
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Застройщик
Nurafshon Business City
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Инвестиционная в Кумарык, Узбекистан
Инвестиционная
Кумарык, Узбекистан
Театр Сейчас ходить в театр – одно удовольствие. Это праздник! Театр сочетает в себе весе…
Цена по запросу
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Застройщик
Nurafshon Business City
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Русский
Инвестиционная в Кумарык, Узбекистан
Инвестиционная
Кумарык, Узбекистан
Областное управление дошкольного образования Общая площадь участка 2 га о проекте N…
Цена по запросу
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Застройщик
Nurafshon Business City
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Русский
Инвестиционная в Кумарык, Узбекистан
Инвестиционная
Кумарык, Узбекистан
ГУВД Ташкентской области   Общие сведения : Общая площадь участка 1.22 га З…
Цена по запросу
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Застройщик
Nurafshon Business City
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Инвестиционная в Кумарык, Узбекистан
Инвестиционная
Кумарык, Узбекистан
О комплексе Центральный парк Центральный парк занимающий почти 10% от всей площади "Nu…
Цена по запросу
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Застройщик
Nurafshon Business City
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Русский
Инвестиционная в Кумарык, Узбекистан
Инвестиционная
Кумарык, Узбекистан
Здание областного налогового комитета   Общие сведения : Общая площадь участка …
Цена по запросу
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Застройщик
Nurafshon Business City
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Русский
Инвестиционная в Кумарык, Узбекистан
Инвестиционная
Кумарык, Узбекистан
Здание Суда Ташкентской области   Общая площадь участка 2.54 га Застройщик …
Цена по запросу
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Застройщик
Nurafshon Business City
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Инвестиционная в Кумарык, Узбекистан
Инвестиционная
Кумарык, Узбекистан
Система Buss Rapid Tranzit Общая площадь участка 38 км   Преимущества БРТ Авт…
Цена по запросу
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Застройщик
Nurafshon Business City
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Русский

Типы недвижимости в Ташкентской области

коммерческая недвижимость
производственные здания
готовый бизнес