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Коммерческая недвижимость в Зангиатинском районе, Узбекистан

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Назарбек
6
16 объектов найдено
Коммерческое помещение 484 м² в Назарбек, Узбекистан
Коммерческое помещение 484 м²
Назарбек, Узбекистан
Площадь 484 м²
Этаж 1/1
ПРЕМИУМ КОММЕРЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ В ЗАНГИОТЕ — ГОТОВЫЙ БИЗНЕС + СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС Локация: Занги…
$1,10 млн
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Baht Residence
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Коммерческое помещение 5 400 м² в Зангиата, Узбекистан
Коммерческое помещение 5 400 м²
Зангиата, Узбекистан
Площадь 5 400 м²
Этаж 1/2
#Зангиота #База - Ор-р Тахта Базар. - Технические параметры Базы: - площадь (общая) - 5400 к…
$2,00 млн
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Baht Residence
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Продается Склад 55 Соток Назарбек в Назарбек, Узбекистан
Продается Склад 55 Соток Назарбек
Назарбек, Узбекистан
Площадь 485 м²
Количество этажей 1
ПРЕМИУМ КОММЕРЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ В ЗАНГИОТЕ — ГОТОВЫЙ БИЗНЕС + СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС 🔥 📍 Локация: З…
$1 000 000
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Baht Residence
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BPNBPN
Коммерческое помещение 1 790 м² в Зангиата, Узбекистан
Коммерческое помещение 1 790 м²
Зангиата, Узбекистан
Площадь 1 790 м²
Этаж 1/1
#Зангиота #Бузсув #Ферма #Ангар #Цех - Ор-р Ор.Кафе Ором - 40 Соток - Фасад 77 м - Глубина …
$699 981
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Baht Residence
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Инвестиционная в Ташкент, Узбекистан
Инвестиционная
Ташкент, Узбекистан
ALFA TRADE CENTER включает в себя все аспекты жизни человека, благодаря чему считается униве…
Цена по запросу
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Застройщик
ALHFA-PLAZA TRADE
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Русский
Коммерческое помещение 2 500 м² в Назарбек, Узбекистан
Коммерческое помещение 2 500 м²
Назарбек, Узбекистан
Площадь 2 500 м²
Количество этажей 1
Продаётся 50 соток холодильник в промзона действующий бизнес с арендатороми готовый 2 холод…
$1,60 млн
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Агентство
ESTATE AGENT
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Русский
Коммерческое помещение 1 000 м² в Уртааул, Узбекистан
Коммерческое помещение 1 000 м²
Уртааул, Узбекистан
Площадь 1 000 м²
ПРОДАЁТСЯ #0110 Отдельно стоящее здания Расположение:Зангиата Ориентир:Солнечный от поста …
$190 000
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Агентство
HUMO_GOLD
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Русский
Коммерческое помещение 500 м² в Назарбек, Узбекистан
Коммерческое помещение 500 м²
Назарбек, Узбекистан
Площадь 500 м²
Продаётся ферма 50 соток вдоль центральной дороги ТП ГРП канализация все коммуникации ест…
$550 000
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Агентство
ESTATE AGENT
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Русский
Коммерческое помещение 16 м² в Зангиатинский район, Узбекистан
Коммерческое помещение 16 м²
Зангиатинский район, Узбекистан
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 16 м²
Количество этажей 1
Продам производственное помещение общ плош. 16.3 сот. Производственный зал 300 м2. Само жил …
$180 000
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Частный продавец
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Русский
Коммерческое помещение 1 400 м² в Назарбек, Узбекистан
Коммерческое помещение 1 400 м²
Назарбек, Узбекистан
Площадь 1 400 м²
Количество этажей 4
Nazarbek 1 liniya 4 etaj 1400 m2 hujati tayor 650.000$ Телефон 88 704 76 43
$650 000
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Агентство
NOZA Real Estate
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Русский
Магазин 15 м² в Эшангузар, Узбекистан
Магазин 15 м²
Эшангузар, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 15 м²
Количество этажей 2
$14 999
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Частный продавец
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Русский
Коммерческое помещение в Зангиата, Узбекистан
Коммерческое помещение
Зангиата, Узбекистан
Зангиота Солнечный   Вдоль дороги Производственная база  2.2-Га. с общая площ…
$5,50 млн
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Агентство
Street Sales agent
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Коммерческое помещение 600 м² в Назарбек, Узбекистан
Коммерческое помещение 600 м²
Назарбек, Узбекистан
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продаётся Назарбек Тарнов готовый Мебель цех 6 соток 600 кв.м готовый цех с арендатороми с…
$85 000
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Агентство
ESTATE AGENT
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Русский
Коммерческое помещение 152 м² в Далигузар, Узбекистан
Коммерческое помещение 152 м²
Далигузар, Узбекистан
Площадь 152 м²
Этаж 1/9
#Чилонзор тумани Алгоритмда #нежилое помещение сотилади 152м², барча мебел қолади. мебел тех…
$155 000
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Агентство
ZANGI OTA UYLARI
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Русский
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Коммерческое помещение 13 м² в Уртааул, Узбекистан
Коммерческое помещение 13 м²
Уртааул, Узбекистан
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 13 м²
Количество этажей 2
Алгоритм — это сложный алгоритм 12,8 акров необитаемой земли Цена 1,600,000
$123
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Агентство
NOZA Real Estate
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Русский
Срочно продается готовый бизнес в Уртааул, Узбекистан
Срочно продается готовый бизнес
Уртааул, Узбекистан
Площадь 30 000 м²
Количество этажей 4
Bino inshoot ichidagi un mahsulotlari ishlab chiqarish tegirmonidagi don tozalash va don yan…
$6,00 млн
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Агентство
A LIGHT FUTURE APEX
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Русский