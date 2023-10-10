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Коммерческая недвижимость в Зангиатинском районе, Узбекистан

14 объектов найдено
Коммерческая с парковка, с c ремонтом в Бешкурган, Узбекистан
Коммерческая с парковка, с c ремонтом
Бешкурган, Узбекистан
Площадь 450 м²
Чиланзарский район, (ор-р ЖК "Новза") Продаётся коммерческое помещение на 1-линии! - 450м2 -…
6,70 млрд сум
Коммерческая с парковка в Бешкурган, Узбекистан
Коммерческая с парковка
Бешкурган, Узбекистан
Площадь 82 м²
Этаж 1/5
Чиланзарский р-н., ор-р Автовокзал Продается коммерческое помещение 1 Линия! - 82 м2, - с ре…
1,58 млрд сум
Коммерческая с парковка, с c ремонтом в Бешкурган, Узбекистан
Коммерческая с парковка, с c ремонтом
Бешкурган, Узбекистан
Площадь 136 м²
Этаж 1/5
Чиланзарский р-н., 3 квартал. Ор-р ТЦ Макро Чиланзар, спорт.комплекс. Продается коммерческо…
2,48 млрд сум
Коммерческая с парковка в Бешкурган, Узбекистан
Коммерческая с парковка
Бешкурган, Узбекистан
Площадь 87 м²
Этаж 1/9
Чиланзарский р-н., ор-р пл.Актепа Продается коммерческое помещение в новостройке. - 1 лини…
1,04 млрд сум
Коммерческая с парковка в Бешкурган, Узбекистан
Коммерческая с парковка
Бешкурган, Узбекистан
Площадь 74 м²
Этаж 1/9
Чиланзарский р-н., ор-р пл.Актепа Продается коммерческое помещение в новостройке. - 1 лин…
1,83 млрд сум
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с парковка в Бешкурган, Узбекистан
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с парковка
Бешкурган, Узбекистан
Площадь 90 м²
Чиланзарский район, ул. Пионерская - Гагарина Продаётся коммерческое помещение в самом центр…
1,83 млрд сум
Коммерческая с видеонаблюдением, с парковка, с c ремонтом в Бешкурган, Узбекистан
Коммерческая с видеонаблюдением, с парковка, с c ремонтом
Бешкурган, Узбекистан
Площадь 72 м²
Этаж 1/4
Продаётся Нежилое помещения Расположено на ул. Лутфий Ор-р: Г 9А Фархадский рынок Общая …
1,73 млрд сум
Коммерческая с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка в Бешкурган, Узбекистан
Коммерческая с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка
Бешкурган, Узбекистан
Площадь 800 м²
Этаж 1/4
Продаётся ресторан кафе офис 800 кв.м вдол центральный дороги улица Мукумий Метро Хамза Но…
19,48 млрд сум
Коммерческая с парковка в Назарбек, Узбекистан
Коммерческая с парковка
Назарбек, Узбекистан
Площадь 500 м²
Продаётся ферма 50 соток вдоль центральной дороги ТП ГРП канализация все коммуникации ест…
6,70 млрд сум
Коммерческая с парковка, с c ремонтом в Назарбек, Узбекистан
Коммерческая с парковка, с c ремонтом
Назарбек, Узбекистан
Площадь 2 500 м²
Количество этажей 1
Продаётся 50 соток холодильник в промзона действующий бизнес с арендатороми готовый 2 холод…
19,48 млрд сум
Коммерческая с парковка в Назарбек, Узбекистан
Коммерческая с парковка
Назарбек, Узбекистан
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продаётся Назарбек Тарнов готовый Мебель цех 6 соток 600 кв.м готовый цех с арендатороми с…
1,04 млрд сум
Коммерческая с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка в Бешкурган, Узбекистан
Коммерческая с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка
Бешкурган, Узбекистан
Площадь 2 350 м²
Продаётся отдельно стоящий здания чиланзар район 8.5 соток 2350 кв.м действующий бизнес с ар…
18,27 млрд сум
Коммерческая с парковка в Бешкурган, Узбекистан
Коммерческая с парковка
Бешкурган, Узбекистан
Площадь 6 100 м²
Количество этажей 4
ПРОДАЁТСЯ #0062 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ГОСТИНИЦА ГОТОВА НА 90% Расположение:Чиланзарский район …
60,88 млрд сум
Коммерческая в Уртааул, Узбекистан
Коммерческая
Уртааул, Узбекистан
Площадь 1 000 м²
ПРОДАЁТСЯ #0110 Отдельно стоящее здания Расположение:Зангиата Ориентир:Солнечный от поста …
2,31 млрд сум