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Продажа готового бизнеса в Ташкентской области, Узбекистан

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коммерческая недвижимость
89
производственные здания
3
инвестиционная недвижимость
36
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8 объектов найдено
Продается готовый бизнес. Холодильник, температурный режим -21 +45 в Паркентский район, Узбекистан
Продается готовый бизнес. Холодильник, температурный режим -21 +45
Паркентский район, Узбекистан
Площадь 25 000 м²
Количество этажей 1
Тип недвижимости: Офисы, Склады, Отдельно стоящие здания, Помещения промышленного назначения…
$342 242
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Частный продавец
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Готовый бизнес 20 000 м² в Алмалык, Узбекистан
Готовый бизнес 20 000 м²
Алмалык, Узбекистан
Площадь 20 000 м²
Количество этажей 3
Этот объект представляет собой готовую экосистему для бизнеса, сочетающую в себе ритейл, офи…
$4,20 млн
НДС
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Частный продавец
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Готовый бизнес 650 м² в Файзиабад, Узбекистан
Готовый бизнес 650 м²
Файзиабад, Узбекистан
Площадь 650 м²
Количество этажей 1
Продаётся готовый текстильный бизнес с Экспортным контрактом! 🧵 Готовый производственный …
$350 000
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Агентство
SV Real Estate
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BPNBPN
Готовый бизнес 600 м² в Бостанлыкский район, Узбекистан
Готовый бизнес 600 м²
Бостанлыкский район, Узбекистан
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
продается уютный дача в Бостанликском районе  в горный место чистый погода всегда красивы…
$210 000
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Агентство
Street Sales agent
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готовый бизнес кирпичный завод в Ташкентская область, Узбекистан
готовый бизнес кирпичный завод
Ташкентская область, Узбекистан
Готовый бизнес в продаже    Действующий Кирпичный завод в Ташкентской области (17км от…
$1,40 млн
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Частный продавец
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Готовый бизнес 2 м² в Янгиюль, Узбекистан
Готовый бизнес 2 м²
Янгиюль, Узбекистан
Площадь 2 м²
$1,60 млн
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Срочно продается готовый бизнес в Уртааул, Узбекистан
Срочно продается готовый бизнес
Уртааул, Узбекистан
Площадь 30 000 м²
Количество этажей 4
Bino inshoot ichidagi un mahsulotlari ishlab chiqarish tegirmonidagi don tozalash va don yan…
$6,00 млн
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Агентство
A LIGHT FUTURE APEX
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Действующий высокодоходный монопольный бизнес в Уртачирчикский район, Узбекистан
Действующий высокодоходный монопольный бизнес
Уртачирчикский район, Узбекистан
Продаётся действующий бизнес по выращиванию экзотических грибов эноки и эринги единственный …
$300 000
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