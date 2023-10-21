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Коммерческая недвижимость в Кибрайском районе, Узбекистан

Кибрай
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1 объект найдено
Коммерческая с мебелью, с видеонаблюдением, с парковка в Кибрай, Узбекистан
Коммерческая с мебелью, с видеонаблюдением, с парковка
Кибрай, Узбекистан
Площадь 5 500 м²
Количество этажей 1
Здравствуйте! Продаётся Заправка в пригороде . Отличная инфраструктура. Гарантируем: Безо…
29,36 млрд сум