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Коммерческая недвижимость в Кибрайском районе, Узбекистан

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Кибрай
4
7 объектов найдено
Коммерческое помещение 600 м² в Чирчик, Узбекистан
Коммерческое помещение 600 м²
Чирчик, Узбекистан
Площадь 600 м²
Этаж 1/1
Продам отличный бизнес обьект под любые направления коммерческой деятельности на 1.5 Га …
$12 000
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Zamira Real Estate
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Коммерческое помещение 850 м² в Кибрай, Узбекистан
Коммерческое помещение 850 м²
Кибрай, Узбекистан
Площадь 850 м²
Этаж 1/1
Ташкентская область, Кибрайский район, Байткоргон Если вы ищете готовый, стабильно приносящи…
$449 988
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Baht Residence
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Коммерческое помещение 12 732 м² в Кибрай, Узбекистан
Коммерческое помещение 12 732 м²
Кибрай, Узбекистан
Площадь 12 732 м²
Чорвачиликка ихтисослашган тайёр бизнес сотилади. Адрес: Тошкент тумани Ор-р: Келес марказ…
$1,01 млн
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TRILLION ESTATE
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BPNBPN
Коммерческое помещение 1 670 м² в Сергели, Узбекистан
Коммерческое помещение 1 670 м²
Сергели, Узбекистан
Площадь 1 670 м²
Количество этажей 4
🔹 Адрес: Сергелийский район 🔹 Ориентир: Хонобод, 1-проезд, дом 62-В. 🔹 Площадь: 1670мкв 🔹Эта…
$830 000
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REMAX Elite
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Коммерческое помещение 1 260 м² в Кибрайский район, Узбекистан
Коммерческое помещение 1 260 м²
Кибрайский район, Узбекистан
Площадь 1 260 м²
Количество этажей 1
Продажа готовой производственно-складского помещения на закрытой территории: - Район: Мир…
$1,05 млн
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NOZA Real Estate
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Русский
Коммерческое помещение 40 000 м² в Кибрай, Узбекистан
Коммерческое помещение 40 000 м²
Кибрай, Узбекистан
Площадь 40 000 м²
$4,50 млн
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Агентство
Domio
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СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ ПТИЦЫ ФАБРИКА в Кибрай, Узбекистан
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ ПТИЦЫ ФАБРИКА
Кибрай, Узбекистан
Площадь 2 м²
Количество этажей 1
Срочно продается Птицей Фабрика в кибрай  для инвесторов выгоднее предложения  общий п…
$1,65 млн
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Street Sales agent
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