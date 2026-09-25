Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Кибрай
  3. Жилая
  4. Квартира

Квартиры в Кибрае, Узбекистан

;
Квартира Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Кибрай, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Кибрай, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Этаж 2/4
Продаётся квартира недалеко ТТЗ 4 рядом автостанция. Махаля Бойжигит дом 77 серия кирпичн…
$65 000
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Relax Real Estate
Языки общения
Русский
Квартира в Кибрай, Узбекистан
Квартира
Кибрай, Узбекистан
Площадь 90 м²
Бино 4 каватли 90 м2 подвал 90 м2 1- этаж 126 м2  2- этаж 126 м2 3- этаж Прод…
$210 000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Street Sales agent
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Кибрай, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Кибрай, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Этаж 2/4
Продаётся квартира недалеко ТТЗ 4 рядом автостанция. Махаля Бойжигит дом 77 серия кирпичн…
$65 000
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Zamonaviy Uylar
Языки общения
Русский
BPNBPN