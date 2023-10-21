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Квартиры в Кибрае, Узбекистан

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4 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Кибрай, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Кибрай, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 8/8
#1286 СРОЧНАЯ ПРОДАЖА! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent)…
556,69 млн сум
Квартира 3 комнаты в Кибрай, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Кибрай, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 60 м²
Этаж 1/2
Кибрайский район. Ориентир: Салар ГЭС Продаётся 3-комнатная квартира на 1 этаже. …
464,93 млн сум
Квартира в Кибрай, Узбекистан
Квартира
Кибрай, Узбекистан
Площадь 52 м²
Этаж 4/4
Представляем вашему вниманию 2х комнатную квартиру в центре кибрая в панелном 2х этажном до…
654,57 млн сум
Квартира 2 комнаты в Кибрай, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Кибрай, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 59 м²
Этаж 4/9
Срочно! Быстрая продажа! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) не…
587,28 млн сум