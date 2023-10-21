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Квартиры в Кибрайском районе, Узбекистан

Кибрай
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15 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Кибрай, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Кибрай, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 8/8
#1286 СРОЧНАЯ ПРОДАЖА! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent)…
556,69 млн сум
Квартира 3 комнаты в Кибрай, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Кибрай, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 60 м²
Этаж 1/2
Кибрайский район. Ориентир: Салар ГЭС Продаётся 3-комнатная квартира на 1 этаже. …
464,93 млн сум
Квартира 2 комнаты в Кибрайский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Кибрайский район, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 3/9
954,33 млн сум
Квартира в Кибрай, Узбекистан
Квартира
Кибрай, Узбекистан
Площадь 52 м²
Этаж 4/4
Представляем вашему вниманию 2х комнатную квартиру в центре кибрая в панелном 2х этажном до…
654,57 млн сум
Квартира в ТашГРЭС, Узбекистан
Квартира
ТашГРЭС, Узбекистан
Площадь 70 м²
Этаж 4/4
К вашему вниманию представлена 3х комнатная квартира! На 4 этаже 4х этажного дома! Крыша н…
893,16 млн сум
Квартира в Кибрайский район, Узбекистан
Квартира
Кибрайский район, Узбекистан
Площадь 64 м²
Этаж 1
Представляем вашему вниманию двух комнатную квартиру переделанную в трех комнатную в новост…
1,04 млрд сум
Квартира в Кибрайский район, Узбекистан
Квартира
Кибрайский район, Узбекистан
Площадь 59 м²
Этаж 4
Продается 2 комнатная квартира в Кибрайском районе! 4 этажный дом на 4 этаже панельное стро…
611,75 млн сум
Квартира в Кибрайский район, Узбекистан
Квартира
Кибрайский район, Узбекистан
Площадь 50 м²
Этаж 1/4
Продается 2-х комнатная квартира на массиве ТТЗ-1 . Первая линия от дороги на 1-ом этаже пл…
942,10 млн сум
Квартира в Кибрайский район, Узбекистан
Квартира
Кибрайский район, Узбекистан
Площадь 50 м²
Этаж 2/4
Продается отличный вариант с Косметическим ремонтом на ТТЗ-1 . Квартира 2-х комнатная , рас…
734,10 млн сум
Квартира 2 комнаты в Кибрай, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Кибрай, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 59 м²
Этаж 4/9
Срочно! Быстрая продажа! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) не…
587,28 млн сум
Квартира 3 комнаты с лифтом, в центре города в Кибрайский район, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с лифтом, в центре города
Кибрайский район, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 138 м²
Этаж 1/5
Продаётся Евродом 2,5 соток на Барданколе  Ориентир: Пост Рохат (Юкори Чирчикский район) …
1,71 млрд сум
Квартира 2 комнаты в Кибрайский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Кибрайский район, Узбекистан
Комнаты 2
Этаж 1/4
Новомосковская  2\1\4 Общая площадь 58м2  Всё в шаговой доступности !  Удобная л…
1,35 млрд сум
Квартира 2 комнаты в Кибрайский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Кибрайский район, Узбекистан
Комнаты 2
Этаж 1/5
Квартира на Карасу 6  р-н Геофизика  2\1\5  Дом кирпичный   Сан.Узел  совмещенный  …
575,05 млн сум
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Кибрайский район, Узбекистан
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Кибрайский район, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 2/4
Купить квартиру Максим горький, БИЙ, 100м от метро.
819,75 млн сум
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с c ремонтом в Ялангач, Узбекистан
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с c ремонтом
Ялангач, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Этаж 3/4
2/3/4 Ялангач, панельный дом, комнаты смежные, балкон 1.5*3, 48 кв., ремонт, возможна ипотек…
758,57 млн сум

Типы недвижимости в Кибрайском районе

двухкомнатные

Параметры недвижимости в Кибрайском районе, Узбекистан

с видом на море
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