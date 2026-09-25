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Квартиры в Кибрайском районе, Узбекистан

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Чирчик
18
Кибрай
3
Квартира Удалить
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102 объекта найдено
Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 6/6
$31 599
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Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 4/6
$32 201
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/6
$45 686
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Застройщик
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BPNBPN
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/6
$45 686
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Застройщик
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Квартира 3 комнаты в Чирчик, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Чирчик, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 2/9
Срочная продажа. Дом в идеальном состоянии. Продается в таком же состоянии, как на фото. За …
$41 000
НДС
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Частный продавец
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 7/6
$42 962
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Застройщик
Единый Центр Новостроек
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 2/6
$54 092
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Застройщик
Единый Центр Новостроек
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 5/6
$44 848
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Застройщик
Единый Центр Новостроек
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Квартира 2 комнаты в Кибрайский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Кибрайский район, Узбекистан
Число комнат 2
Этаж 1/4
Новомосковская  2\1\4 Общая площадь 58м2  Всё в шаговой доступности !  Удобная л…
$110 000
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Агентство
OOO "TORA TOWER"
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 6/6
$44 010
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Застройщик
Единый Центр Новостроек
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Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 7/6
$30 847
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Застройщик
Единый Центр Новостроек
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Квартира 2 комнаты в Чирчик, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Чирчик, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 12/12
Sizga ko‘chmas mulkka sarmoya kiritishning ajoyib imkoniyatini taklif etamiz - Chirchiqning…
Цена по запросу
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Застройщик
OOO "ERA LUX MONTAJ"
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Русский
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 3/6
$70 905
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Застройщик
Единый Центр Новостроек
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 7/6
$61 092
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Застройщик
Единый Центр Новостроек
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 4/6
$69 604
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Застройщик
Единый Центр Новостроек
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/6
$45 686
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Застройщик
Единый Центр Новостроек
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Квартира 2 комнаты в Кибрайский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Кибрайский район, Узбекистан
Число комнат 2
Этаж 1/5
Квартира на Карасу 6  р-н Геофизика  2\1\5  Дом кирпичный   Сан.Узел  совмещенный  …
$47 000
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Агентство
OOO "TORA TOWER"
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Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/6
$32 803
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Застройщик
Единый Центр Новостроек
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 6/6
$67 951
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Застройщик
Единый Центр Новостроек
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Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 7/6
$30 847
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Застройщик
Единый Центр Новостроек
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 2/6
$70 539
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Застройщик
Единый Центр Новостроек
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 6/6
$44 010
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Застройщик
Единый Центр Новостроек
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Квартира 1 комната в Кибрайский район, Узбекистан
Квартира 1 комната
Кибрайский район, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 7/10
Продаётся своя квартира в новостройке! 1/7/10 Мирабадский район Улица Нукус напротив бывшег…
$72 900
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Агентство
Vector Estate
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 5/6
$69 604
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Застройщик
Единый Центр Новостроек
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 3/6
$70 905
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Застройщик
Единый Центр Новостроек
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 7/6
$42 962
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Застройщик
Единый Центр Новостроек
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Квартира 1 комната в Кибрайский район, Узбекистан
Квартира 1 комната
Кибрайский район, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 5/5
Продаётся 1-комнатная квартира площадью 27 м² в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента, в районе …
$43 500
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Агентство
Domio
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 7/6
$66 677
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Застройщик
Единый Центр Новостроек
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Квартира 2 комнаты в Чирчик, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Чирчик, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 4/9
Срочная продажа. Орентира Пятсотка 3 перед школой из проекта Mountain View. Дом будет отремо…
$38 000
НДС
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Частный продавец
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 7/6
$42 962
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Застройщик
Единый Центр Новостроек
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Параметры недвижимости в Кибрайском районе, Узбекистан

с гаражом
с садом
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная