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Квартиры в Чирчике, Узбекистан

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18 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Чирчик, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Чирчик, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 2/9
Срочная продажа. Дом в идеальном состоянии. Продается в таком же состоянии, как на фото. За …
$41 000
НДС
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Квартира 2 комнаты в Чирчик, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Чирчик, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 12/12
Sizga ko‘chmas mulkka sarmoya kiritishning ajoyib imkoniyatini taklif etamiz - Chirchiqning…
Цена по запросу
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Застройщик
OOO "ERA LUX MONTAJ"
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Русский
Квартира 1 комната в 1-й Химпосёлок, Узбекистан
Квартира 1 комната
1-й Химпосёлок, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/4
Продается уютная 1-комнатная квартира для комфортного проживания, площадь 30 кв.м., с техник…
$36 000
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Частный продавец
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BPNBPN
Квартира 2 комнаты в Чирчик, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Чирчик, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 4/9
Срочная продажа. Орентира Пятсотка 3 перед школой из проекта Mountain View. Дом будет отремо…
$38 000
НДС
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Квартира 2 комнаты в Чирчик, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Чирчик, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/4
$34 500
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Квартира 4 комнаты в Азатчик, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Азатчик, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 4/4
Chirchikda kvartira sotiladi. 92 kvadrat, oxirgi 4 qavat, 4 xonadan iborat. Zal va 3 yotoq x…
$50 000
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Квартира 3 комнаты в Троицк, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Троицк, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 1/2
Продаётся просторная 3-комнатная квартира в Чирчике площадью 84 м². Квартира расположена …
$55 000
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Квартира 3 комнаты в 1-й Химпосёлок, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
1-й Химпосёлок, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 1/2
✨ ВАША ИДЕАЛЬНАЯ КВАРТИРА В ЧИРЧИКЕ! КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И ПОЛНЫЙ УЮТ!   Вы ищете жилье…
$53 000
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Квартира 2 комнаты в Троицк, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Троицк, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/4
срочно,продается 2-х комнатная квартира,раздельный санузел торг
$36 000
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Квартира 2 комнаты в Чирчик, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Чирчик, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 53 м²
Этаж 2/4
Продаётся двухкомнатная квартира в Нижнем Комсомольске Расположена в середине четырёхэтаж…
$35 000
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Квартира 1 комната в Чирчик, Узбекистан
Квартира 1 комната
Чирчик, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 3/4
Продается 1в(2)/3/4 Фируза Ориентир Глория мед 35м², имеется арендатор 45000$ Севара или пиш…
$45 000
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Агентство
Sevara Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Чирчик, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Чирчик, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 4/4
Квартира с простым косметическим ремонтом.
$47
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Квартира 2 комнаты в Чирчик, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Чирчик, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 3/4
Продаётся 2 комнатная квартира в 3 микрорайоне, 3 этаж не торец  В квартире имеется WIFI , …
$34 000
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Квартира 1 комната в Чирчик, Узбекистан
Квартира 1 комната
Чирчик, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 2/4
ПРОДАЕТСЯ СВОЯ 1/2/4 ГОРОД ЧИРЧИК 8 МИКРОРАЕН  РЯДОМ ЕСТЬ МАГАЗИНЫ, ШКОЛА ,САДЫ, ПАРК,…
$23 500
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Квартира 2 комнаты в Чирчик, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Чирчик, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 4/4
Продается квартира переделанная 2-х комнатная, отдельно зал, спальная и кухня 7кв. Общая пло…
$25 000
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Квартира 3 комнаты в Чирчик, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Чирчик, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 78 м²
Этаж 3/5
Продается 3/3/5 Карасу 6 Площадь 78м² Не торец 85.000$ Севара или пишите в тг Смотрите т…
$85 000
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Агентство
Sevara Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Азатчик, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Азатчик, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 3/5
Продаётся 3-комнатная квартира Адрес: ул. Амира Темура, 64Б (рядом с паспортным столом) Эт…
$48 000
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Квартира 2 комнаты в Чирчик, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Чирчик, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 2/2
Продаётся 2-х квартира в Центре города по проспекту Алишера Навои. Дом кирпичный 2х этажный …
$47 000
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Параметры недвижимости в Чирчике, Узбекистан

с садом
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная