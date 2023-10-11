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Квартиры в Чирчик, Узбекистан

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1 объект найдено
Квартира в Чирчик, Узбекистан
Квартира
Чирчик, Узбекистан
Площадь 69 м²
Этаж 4/5
Продается квартира в Сентире Чирчике, Ор-р Наваи, Свадебный ресторан O'zbegim . 3 комнатная…
544,09 млн сум

Параметры недвижимости в Чирчик, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная