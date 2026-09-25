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Квартиры в Зангиатинском районе, Узбекистан

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8 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Ахмад Яссави, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ахмад Яссави, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 4/8
Ибн сино Пальма ортида янги новостройка. 8 каватли дом 4 чи кават 2 хона 65 кв² Яп янги уй.…
$69 000
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Ravshan Valiullin
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Квартира 3 комнаты в Зангиата, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Зангиата, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Этаж 1/7
Срочно сотилади Янгихаёт тумани 3А .3/1/7. 60м² Можно в ипотека Ор-р метро 3 бекат Сквоз…
$68 000
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Ravshan Valiullin
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Квартира 3 комнаты в Эшангузар, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Эшангузар, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 6/9
Продаётся квартира в Ташкенте, Янги Ҳаётский район Светлая квартира в новом жилом доме, п…
$66 999
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OTABEK REAL ESTATE
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BPNBPN
Квартира 2 комнаты в Зангиата, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Зангиата, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 4/12
Zangatinskiy rayon Mexnat 2-Xona 65 kvardat 4 etaj 12 etajka Narxi: 65.000$
$64 945
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CENTRAL REALTY
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Бозсу, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Бозсу, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 2/2
🚩 Тошкент тумани, Қизғалдоқ маҳалласида #новостройка сотилади Ⓜ️ 4 хона, 1-0 қаватлар, 4 қа…
$114 000
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Toshkent Halol Uy-joy savdo
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Квартира 3 комнаты в Уртааул, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Уртааул, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 5/5
Занги-ота зиёритгох яакинда  3-4 хона килнган енги ремонт килнган 62 кв гишдан курлган  Бе…
$52 000
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NOZA Real Estate
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Квартира 4 комнаты в Зангиата, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Зангиата, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 3/4
$53 000
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NOZA Real Estate
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Русский
Квартира 4 комнаты в Зангиата, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Зангиата, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 3/5
Занги-ота зиёритгох яакинда  3-4 хона килнган енги ремонт килнган 62 кв гишдан курлган  Бе…
$55 000
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NOZA Real Estate
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Русский

Параметры недвижимости в Зангиатинском районе, Узбекистан

с гаражом
с садом
Недорогая
Элитная