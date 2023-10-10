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Квартиры в Зангиатинском районе, Узбекистан

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269 объектов найдено
Квартира 1 комната с мебелью в Бешкурган, Узбекистан
Квартира 1 комната с мебелью
Бешкурган, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 42 м²
Этаж 4/4
Чиланзарский район,ориентир Домрабад Мечеть Продается квартира в панельном доме -1в2/4/4 -4…
669,72 млн сум
Квартира 1 комната с мебелью, с c ремонтом в Бешкурган, Узбекистан
Квартира 1 комната с мебелью, с c ремонтом
Бешкурган, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 33 м²
Этаж 1/4
Чиланзарский р-н, 8 квартал Ор-р Райхон кафе 1/1/4 Новый Евро ремонт 33 кв. м. панель Мебе…
608,84 млн сум
Квартира 2 комнаты с мебелью, с c ремонтом в Бешкурган, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с мебелью, с c ремонтом
Бешкурган, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Этаж 3/7
Чиланзарский р-н, 1 квартал Продается квартира 2в3/3/7 55 кв.м Кирпич Авторский проект! С ме…
1,03 млрд сум
Квартира 3 комнаты с мебелью в Бешкурган, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с мебелью
Бешкурган, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Этаж 3/4
Чиланзараский р-н, квартал 7 Продается уютная, чистая квартира на Чиланзаре у тихом и уютном…
901,08 млн сум
Квартира 1 комната с мебелью, с c ремонтом в Бешкурган, Узбекистан
Квартира 1 комната с мебелью, с c ремонтом
Бешкурган, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/4
Чиланзарский р-н, 7 квартал Ор-р бассейн 1/1/4 С мебелью и техникой Школа, дет. сад, магазин…
602,75 млн сум
Квартира 2 комнаты с мебелью, с c ремонтом в Бешкурган, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с мебелью, с c ремонтом
Бешкурган, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 30 м²
Этаж 3/4
Свежие предложения для верных решений Чиланзарский район ,7 квартал,ориентир Октепа Продаетс…
590,57 млн сум
Квартира 3 комнаты с мебелью, с c ремонтом в Бешкурган, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с мебелью, с c ремонтом
Бешкурган, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 50 м²
Этаж 1/4
Чиланзар район, 3 квартал, ор-р: метро Новза Продается уютная квартира с новым ремонтом 2*³…
907,17 млн сум
Квартира 2 комнаты в Бешкурган, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Бешкурган, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 57 м²
Этаж 6/9
СРОЧНО! Продается квартира в новостройке Чиланзарский р-н, ор-р «Узбекфильм» 2/6/9 57 кв.м…
943,70 млн сум
Квартира 2 комнаты с мебелью, с c ремонтом в Бешкурган, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с мебелью, с c ремонтом
Бешкурган, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 4/4
Чиланзарский р-н, 3-квартал Ор-р : метро Новза 2/4/4 50 кв.м Евроремонт с мебелью и техник…
828,02 млн сум
Квартира 1 комната с мебелью в Бешкурган, Узбекистан
Квартира 1 комната с мебелью
Бешкурган, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 2/4
Чиланзарский р-н, Пионерская Продается квартира в кирпичном доме 1/2/4 30 кв.м Хороший рем…
596,66 млн сум
Квартира 2 комнаты с балконом в Бешкурган, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом
Бешкурган, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Этаж 1/4
Продаётся квартира Чиланзар 16. 2в3/1/4 Панельный дом Комнаты смежные Санузел раздельный Рем…
791,49 млн сум
Квартира 3 комнаты с балконом в Бешкурган, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом
Бешкурган, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 72 м²
Этаж 3/5
Продаётся квартира Чиланзар 26. 3/3/5 Кирпичный дом Комнаты раздельные Санузел раздельный Ре…
1,04 млрд сум
Квартира 3 комнаты с балконом в Бешкурган, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом
Бешкурган, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 68 м²
Этаж 3/4
Продаётся квартира Чиланзар 9. 3/3/4 Панельный дом Комнаты Смежно раздельная Санузел раздель…
876,73 млн сум
Квартира 2 комнаты с балконом в Бешкурган, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом
Бешкурган, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Этаж 4/4
Продаётся квартира Чиланзар 8 2в3/4/4 Панельный дом Комнаты смежные Санузел раздельный Ремон…
657,55 млн сум
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью в Бешкурган, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью
Бешкурган, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 72 м²
Этаж 4/9
Продаётся квартира 3/4/9 Чиланзар Дружба Народов Французская планировка Комнаты раздельные С…
1,22 млрд сум
Квартира 3 комнаты с балконом в Бешкурган, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом
Бешкурган, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Этаж 4/4
Продаётся квартира Можно под ИПОТЕКУ Чиланзар 8 3/4/4 Панельный дом Комнаты Смежно раздельн…
791,49 млн сум
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью в Бешкурган, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью
Бешкурган, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Этаж 3/4
Продаётся квартира Чиланзар 21. 2/3/4 Панельный дом Комнаты смежные Санузел раздельный Ремон…
687,99 млн сум
Квартира 1 комната с балконом в Бешкурган, Узбекистан
Квартира 1 комната с балконом
Бешкурган, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 34 м²
Этаж 3/4
Продаётся квартира Чиланзар 24. 1/3/4 Панельный дом Санузел раздельный Ресторан средний чист…
547,96 млн сум
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Бешкурган, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бешкурган, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 54 м²
Этаж 4/5
Продаётся квартира Можно под ИПОТЕКУ Чиланзар 23 2/4/5 Кирпичный дом Балкон 2х6 Комнаты раз…
815,85 млн сум
Квартира 2 комнаты с балконом в Бешкурган, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом
Бешкурган, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Этаж 3/4
Продаётся квартира Можно под ИПОТЕКУ Чиланзар 10. 2в3/3/4 Панельный дом Балкон 1,5х3. Не то…
724,52 млн сум
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью в Бешкурган, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью
Бешкурган, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Этаж 1/4
Продаётся квартира Можно под ИПОТЕКУ Чиланзар 19. 2в3/1/4 Панельный дом Балкон 1,5х3. торец…
694,08 млн сум
Квартира 3 комнаты с балконом в Бешкурган, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом
Бешкурган, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 68 м²
Этаж 2/4
Продаётся квартира Чиланзар 7. 3в4/2/4 Панельный дом Балкон 1,5х3. Не торец Комнаты Смежно …
961,97 млн сум
Квартира 1 комната с балконом, с c ремонтом в Бешкурган, Узбекистан
Квартира 1 комната с балконом, с c ремонтом
Бешкурган, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 32 м²
Этаж 4/4
Продаётся квартира Чиланзар 6. 1в2/4/4 Кирпичный дом Санузел совмещённый Балкон 1,30х3 С х…
560,13 млн сум
Квартира 2 комнаты с балконом в Бешкурган, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом
Бешкурган, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 54 м²
Этаж 4/5
Продаётся квартира Можно под ИПОТЕКУ Чиланзар 13. 2/4/5 Кирпичный дом Балкон 2х6. Не торец …
730,61 млн сум
Квартира 2 комнаты с балконом в Бешкурган, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом
Бешкурган, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 43 м²
Этаж 5/5
Продаётся квартира Чиланзар 13. 2/5/5 Кирпичный дом Балкон 1,5х3. Торец Комнаты раздельные …
608,84 млн сум
Квартира 3 комнаты с балконом, с кондиционером, с бытовой техникой в Бешкурган, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом, с кондиционером, с бытовой техникой
Бешкурган, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 72 м²
Этаж 3/9
Продаётся квартира Чиланзар Дружба Народов 3/3/9 Французская планировка Комнаты раздельные С…
1,50 млрд сум
Квартира 1 комната с балконом в Бешкурган, Узбекистан
Квартира 1 комната с балконом
Бешкурган, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 27 м²
Этаж 8/9
Продаётся квартира Можно под ИПОТЕКУ Чиланзар 20. 1/8/9 Кирпичный дом Дом галирейного типа…
377,48 млн сум
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Бешкурган, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бешкурган, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 72 м²
Этаж 5/9
Продаётся квартира 3/5/9 Чиланзар Метро Хамза (Новза) Французская планировка Комнаты раздель…
1,36 млрд сум
Квартира 3 комнаты с балконом в Бешкурган, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом
Бешкурган, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 72 м²
Этаж 9/9
Продаётся квартира Алгоритм Глустон 3/9/9 Французская планировка Комнаты раздельные Санузел …
687,99 млн сум
Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с кондиционером в Бешкурган, Узбекистан
Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бешкурган, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 32 м²
Этаж 4/4
Продаётся квартира Можно под ИПОТЕКУ Чиланзар 4. 1в2/4/4 Кирпичный дом Балкон 1,20х3 Санузе…
639,28 млн сум

Параметры недвижимости в Зангиатинском районе, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная