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Квартиры в Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 58 м²
Этаж 2/4
🚩  Уртачирчик Туйтепада #квартира сотилади ✅ 2 хона, 2-қават, 4 қаватли уй (58м²) ✅2.5*…
507,00 млн сум
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Real estate Nodirabegim
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