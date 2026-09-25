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Квартиры в Паркентском районе, Узбекистан

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3 объекта найдено
Квартира в Паркентский район, Узбекистан
Квартира
Паркентский район, Узбекистан
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Паркентский район, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Паркентский район, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 7/9
- Разумная цена. - Уютная квартира. - Удобное расположение. - Готовность к заселению. - …
$99 000
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Квартира 4 комнаты в Паркент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Паркент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 81 м²
Этаж 4/7
Продается 4/4/7 Паркентский Новостройка С мебелью и техникой
$99 000
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Параметры недвижимости в Паркентском районе, Узбекистан

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