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Аренда коммерческих помещений на долгий срок в Самаркандской области, Узбекистан

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3 объекта найдено
Сдаются в аренду коммерческие помещения, расположенные в центре города Самарканд! в Самарканд, Узбекистан
Сдаются в аренду коммерческие помещения, расположенные в центре города Самарканд!
Самарканд, Узбекистан
Площадь 180 м²
Количество этажей 7
Сдаются в аренду коммерческие помещения, расположенные в центре города Самарканд! Помещен…
Цена по запросу
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Агентство
ООО НПО "ELXOLDING"
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Русский
Участок с отелем в центре города (16 соток) в Самарканд, Узбекистан
Участок с отелем в центре города (16 соток)
Самарканд, Узбекистан
Площадь 1 600 м²
Количество этажей 3
Сдаётся в аренду земельный участок 16 соток с объектом в центре Самарканда. Разрешённое наз…
$35 000
в месяц
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Склад в аренду г. Самарканд в Кунград, Узбекистан
Склад в аренду г. Самарканд
Кунград, Узбекистан
Площадь 34 000 м²
Склад в Аренду Предлагаем уникальную возможность арендовать складской комплекс с общей площ…
$9
в месяц
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Частный продавец
Языки общения
Русский
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