AgentstvoUZ Real Estate — агентство недвижимости, предоставляющее полный спектр услуг на рынке жилой и коммерческой недвижимости.
Мы занимаемся покупкой, продажей, арендой и управлением недвижимостью. Помогаем клиентам подобрать оптимальные объекты, выгодно реализовать недвижимость и обеспечить профессиональное сопровождение сделок.
Наша цель — сделать операции с недвижимостью простыми, безопасными и комфортными для каждого клиента.
Продажа жилой недвижимости
Покупка недвижимости
Долгосрочная аренда
Посуточная аренда
Продажа коммерческой недвижимости
Аренда коммерческой недвижимости
Управление недвижимостью (Property Management)
Управление арендными объектами
Подбор недвижимости для инвестиций
Подбор новостроек от застройщиков
Консультации по вопросам недвижимости
Сопровождение сделок купли-продажи и аренды