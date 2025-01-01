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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Ташкентской области, Узбекистан

Бостанлыкский район
3
Зангиатинский район
35
Кибрайский район
4
Уртачирчикский район
35
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32 объекта найдено
Коммерческое помещение 405 м² в Кибрай, Узбекистан
Коммерческое помещение 405 м²
Кибрай, Узбекистан
Площадь 405 м²
Этаж 4/5
31,14 млн сум
в месяц
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RE/MAX Elite
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Русский
Коммерческое помещение 8 м² в Бешкурган, Узбекистан
Коммерческое помещение 8 м²
Бешкурган, Узбекистан
Площадь 8 м²
Этаж 1/1
Сдаётся в Аренду коммерческое помещение под офис или бизнеса 8 кв.м Ориентир торговый центр …
3,24 млн сум
в месяц
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Золотые Ворота
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Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 65 м² в Бешкурган, Узбекистан
Коммерческое помещение 65 м²
Бешкурган, Узбекистан
Площадь 65 м²
Этаж 1/4
12,97 млн сум
в месяц
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Fly Homes
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Русский
Коммерческое помещение 1 100 м² в Бешкурган, Узбекистан
Коммерческое помещение 1 100 м²
Бешкурган, Узбекистан
Площадь 1 100 м²
194,596 сум
в месяц
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RE/MAX Elite
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Русский
Коммерческое помещение 220 м² в Бешкурган, Узбекистан
Коммерческое помещение 220 м²
Бешкурган, Узбекистан
Площадь 220 м²
38,92 млн сум
в месяц
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RE/MAX Elite
Языки общения
Русский
Коммерческое помещение 80 м² в Бешкурган, Узбекистан
Коммерческое помещение 80 м²
Бешкурган, Узбекистан
Площадь 80 м²
Этаж 1
25,95 млн сум
в месяц
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Агентство
Fly Homes
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Русский
Коммерческое помещение 1 656 м² в Бешкурган, Узбекистан
Коммерческое помещение 1 656 м²
Бешкурган, Узбекистан
Площадь 1 656 м²
160,87 млн сум
в месяц
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RE/MAX Elite
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Русский
Коммерческое помещение 3 250 м² в Бешкурган, Узбекистан
Коммерческое помещение 3 250 м²
Бешкурган, Узбекистан
Площадь 3 250 м²
Этаж 1/2
Деятельность любая.Ресторан. учебный центр. Авто салон. ТЕЛ: 908123878 #ID11 #Аренда помещен…
90,811 сум
в месяц
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ComFort
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Русский
Коммерческое помещение 50 м² в Бешкурган, Узбекистан
Коммерческое помещение 50 м²
Бешкурган, Узбекистан
Площадь 50 м²
Этаж 1/4
7,78 млн сум
в месяц
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Fly Homes
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Русский
Офис 40 м² в Бешкурган, Узбекистан
Офис 40 м²
Бешкурган, Узбекистан
Площадь 40 м²
Этаж 1/4
Аренда Чиланзар 8 Не Жилое Помещение Офис итд Имеется мебель Подвал 40 кв.метров Цена 800$ Тел
10,38 млн сум
в месяц
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Золотые Ворота
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Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 90 м² в Бешкурган, Узбекистан
Коммерческое помещение 90 м²
Бешкурган, Узбекистан
Площадь 90 м²
Этаж 1/4
Деятельность Готовый офис Шоурум бутик магазин ТЕЛ: 908123878 #ID13 #Аренда помещение 1 эта…
19,46 млн сум
в месяц
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ComFort
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Русский
Коммерческое помещение 400 м² в Бешкурган, Узбекистан
Коммерческое помещение 400 м²
Бешкурган, Узбекистан
Площадь 400 м²
Этаж 1/4
12,97 млн сум
в месяц
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Fly Homes
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Русский
Коммерческое помещение 1 350 м² в Бешкурган, Узбекистан
Коммерческое помещение 1 350 м²
Бешкурган, Узбекистан
Площадь 1 350 м²
Этаж 1/4
Инновационные офисы ждут Вас! 1 линия! Чиланзарский р-н., ул.Мукими Сдаются 1, 2, 3 этажи в …
233,515 сум
в месяц
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LUKA ESTATE
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Русский
Коммерческое помещение 20 м² в Бешкурган, Узбекистан
Коммерческое помещение 20 м²
Бешкурган, Узбекистан
Площадь 20 м²
#аренда #нежилой #чиланзар23 Сдаётся в аренду помещения под офис Ориентир: Чиланзар-23, Хав…
3,89 млн сум
в месяц
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UCOM
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Русский
Коммерческое помещение 368 м² в Бешкурган, Узбекистан
Коммерческое помещение 368 м²
Бешкурган, Узбекистан
Площадь 368 м²
Этаж 1/1
Чиланзарский район. Ориентир : Институт Экономических исследований. Сдается склад на длитель…
20,11 млн сум
в месяц
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LUKA ESTATE
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Русский
Коммерческое помещение 1 500 м² в Келес, Узбекистан
Коммерческое помещение 1 500 м²
Келес, Узбекистан
Площадь 1 500 м²
129,73 млн сум
в месяц
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Агентство
Агентство Недвижимости Agreement
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Русский
Коммерческое помещение 250 м² в Бешкурган, Узбекистан
Коммерческое помещение 250 м²
Бешкурган, Узбекистан
Площадь 250 м²
Этаж 2/2
Сдаётся в аренду офис 250 кв.м Евро ремонт С мебелю с техникой чиланзар район Парк гофур гу…
51,89 млн сум
в месяц
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Агентство
ESTATE AGENT
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Русский
Коммерческое помещение 414 м² в Кибрай, Узбекистан
Коммерческое помещение 414 м²
Кибрай, Узбекистан
Площадь 414 м²
Этаж 5/6
103,785 сум
в месяц
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RE/MAX Elite
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Русский
Коммерческое помещение 60 м² в Бешкурган, Узбекистан
Коммерческое помещение 60 м²
Бешкурган, Узбекистан
Площадь 60 м²
Этаж 1/4
Аренда офис Чиланзар 8 с обстановкой имеется подвал подробности по телефону Наталья Цена 800$
10,38 млн сум
в месяц
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Агентство
Золотые Ворота
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Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 260 м² в Бешкурган, Узбекистан
Коммерческое помещение 260 м²
Бешкурган, Узбекистан
Площадь 260 м²
51,89 млн сум
в месяц
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RE/MAX Elite
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Русский
Коммерческое помещение 75 м² в Бешкурган, Узбекистан
Коммерческое помещение 75 м²
Бешкурган, Узбекистан
Площадь 75 м²
Этаж 1/4
Евро офис под магазин ТЕЛ: 908123878 #ID14 #Аренда помещение #Чиланзар район #Полностью об…
18,16 млн сум
в месяц
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ComFort
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Русский
Коммерческое помещение 45 м² в Бешкурган, Узбекистан
Коммерческое помещение 45 м²
Бешкурган, Узбекистан
Площадь 45 м²
Этаж 1/4
Сдаётся в аренду нежилое помещение Чиланзар 2 Вдоль дороги отличное месторасположение 2/1/4…
10,38 млн сум
в месяц
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Агентство
Золотые Ворота
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Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 160 м² в Бешкурган, Узбекистан
Коммерческое помещение 160 м²
Бешкурган, Узбекистан
Площадь 160 м²
Этаж 1/10
Сдаётся в аренду Чиланзарский район Ориентир Октепа круг Нежилое помещение 160 м2. Пер…
233,515 сум
в месяц
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UCOM
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Русский
Коммерческое помещение 400 м² в Кибрай, Узбекистан
Коммерческое помещение 400 м²
Кибрай, Узбекистан
Площадь 400 м²
Этаж 2/6
103,785 сум
в месяц
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RE/MAX Elite
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Русский
Коммерческое помещение 40 м² в Бешкурган, Узбекистан
Коммерческое помещение 40 м²
Бешкурган, Узбекистан
Площадь 40 м²
Этаж 4/4
СДАЁТСЯ ГОТОВЫЙ ОФИС: Адрес: Чиланзарский район, улица Мукими, 178. Ориентир: Спорттовары,…
9,08 млн сум
в месяц
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LUKA ESTATE
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Русский
Коммерческое помещение 1 658 м² в Бешкурган, Узбекистан
Коммерческое помещение 1 658 м²
Бешкурган, Узбекистан
Площадь 1 658 м²
316,54 млн сум
в месяц
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RE/MAX Elite
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Русский
Коммерческое помещение 103 м² в Кибрай, Узбекистан
Коммерческое помещение 103 м²
Кибрай, Узбекистан
Площадь 103 м²
Этаж 1/4
АРЕНДА ОФИСА в ЦЕНТРЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ Алайский рынок / Ц-2 Вторая линия, Евро Клас…
38,92 млн сум
в месяц
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Vip House
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Русский
Коммерческое помещение 120 м² в Бешкурган, Узбекистан
Коммерческое помещение 120 м²
Бешкурган, Узбекистан
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
15,57 млн сум
в месяц
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Fly Homes
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Русский
Коммерческое помещение 2 400 м² в Кибрай, Узбекистан
Коммерческое помещение 2 400 м²
Кибрай, Узбекистан
Площадь 2 400 м²
Количество этажей 6
103,785 сум
в месяц
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RE/MAX Elite
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Русский
Ресторан, кафе 360 м² в Бешкурган, Узбекистан
Ресторан, кафе 360 м²
Бешкурган, Узбекистан
Площадь 360 м²
Этаж 1/1
Деятельность Готовый бизнес кафе для 2 арендаторов 1 арендатор Вьетнамская кухня 2 аре…
35,03 млн сум
в месяц
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Агентство
ComFort
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Русский

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов