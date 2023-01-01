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Ness Development

Узбекистан, Ташкент Мирзо-Улугбекский район, Миллий боғ улица дом 33 офис 1
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Ness Development
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2020
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Веб-сайт
Веб-сайт
nesscity.uz
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О застройщике

NESS Development — официальный канал компании-застройщика полного цикла по строительству и продаже жилой недвижимости в Ташкенте и Ташкентской области, известной своим флагманским проектом — ЖК «NESS CITY», а также строительством современных и комфортных ЖК «Milliy House» ЖК «CHIRCHIQ MEGA CITY» ЖК «KUSHON» и ЖК «Ness One». На канале вы узнаете последние новости о жилых комплексах, анонсы ближайших событий и мероприятий, актуальных предложениях компании. Мы покажем, как проходят наши будни и как мы проводим праздники. Подписывайтесь и убедитесь, что NESS строит не только качественное жилье комфорт-класса, но и дарит своим жителям особую семейную атмосферу, современное и безопасное пространство для жизни и воспитания детей, досуга и активного отдыха. Здесь действительно хочется жить и наслаждаться каждым днем! NESS Ташкент, новстройка Ташкент, несс киев, несс цены ,новстройка нархдари, ness отзывы, yangiuylar Жилой комплекс, Мирзо-улугбек. NUR DEVELOPMENT, Сергелиский, Новостройки

Услуги

Мы предоставляем услуги, включая девелопмент недвижимости, генеральный подряд, продажу недвижимости и управление недвижимостью.

Наши агенты в Узбекистане
Мухаммадкодир Отамирзаев
Мухаммадкодир Отамирзаев
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Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.