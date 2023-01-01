О застройщике

NESS Development — официальный канал компании-застройщика полного цикла по строительству и продаже жилой недвижимости в Ташкенте и Ташкентской области, известной своим флагманским проектом — ЖК «NESS CITY», а также строительством современных и комфортных ЖК «Milliy House» ЖК «CHIRCHIQ MEGA CITY» ЖК «KUSHON» и ЖК «Ness One». На канале вы узнаете последние новости о жилых комплексах, анонсы ближайших событий и мероприятий, актуальных предложениях компании. Мы покажем, как проходят наши будни и как мы проводим праздники. Подписывайтесь и убедитесь, что NESS строит не только качественное жилье комфорт-класса, но и дарит своим жителям особую семейную атмосферу, современное и безопасное пространство для жизни и воспитания детей, досуга и активного отдыха. Здесь действительно хочется жить и наслаждаться каждым днем! NESS Ташкент, новстройка Ташкент, несс киев, несс цены ,новстройка нархдари, ness отзывы, yangiuylar Жилой комплекс, Мирзо-улугбек. NUR DEVELOPMENT, Сергелиский, Новостройки