Ташкент, Узбекистан

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Ortadogu является одной из крупнейших строительных компаний Турции. С общей площадью завершенных и строящихся объектов более 2 000 000 квадратных метров, компания демонстрирует внушительный опыт в отрасли. Ortadogu Holding работает в 17 различных направлениях, с основным фокусом на строительстве. В 2007 году была создана «Ortadogu Construction Group» в Узбекистане, входящая в состав турецкой Ortadogu Holding. Из числа строящихся проектов, особую гордость компании представляет комплекс «Resim Tashkent» в Яшнабадском районе Узбекистана. Элегантный дизайн комплекса внешне оформляется в благородных, светлых цветах, подчеркивая его уникальность. Приглашаем вас присоединиться к уникальному опыту жилья в комплексе «Resim Tashkent», где каждая деталь пропитана качеством и трепетом к дизайну. Одним из самых больших преимуществ расположения комплекса является его близость к центральной части Ташкента, а именно к прекрасному скверу имени Амира Темура. Всего 3 км или 9 минут на машине, и вы окажетесь в сердце всей городской суеты, наслаждаясь при этом атмосферой умиротворенного парка. В офисе продаж вы сможете: - Получить подробную информацию от наших опытных специалистов; - Ознакомиться с планировками, выбрать этаж и вид из окна; - Познакомиться с высокими стандартами качества и уникальными особенностями нашего жилого комплекса; - Узнать о специальных условиях покупки и актуальных акциях.