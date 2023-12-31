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NEW BUKHARA

Buxoro viloyati, Buxoro sh. Buxoro ko'chasi, 1-uy
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NEW BUKHARA
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Тип компании
Застройщик
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Русский
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Многоквартирный жилой дом ЖК “New bukhara“ 
Многоквартирный жилой дом ЖК “New bukhara“ 
Бухара, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: NEW BUKHARA
ЖК “New bukhara“  ЖК строится по последним технологиям строительства. Мы на стадии завершения строительства нашего ЖК. Мы предлагаем вам приобрести квартира в нашем жилом комплексе.  О жилом комплексе:  Удобная локация , качественно построенный дом Благополучный район Доступность транспорта и дорог; Финансовая надежность застройщика; Разумный срок строительства. Дом строится в современном стиле, около дороги. Продаются квартиры быстро и дешево коробка. И еще в рассрочку до конца года (31.12.2023г.) Дом состоит из 6 этажей, в доме имеется 2 лифта Продаются квартиры: в 6-этаже 1х - 42кв.м, 56кв.м, 66кв.м 2х- 66кв.м, 75кв.м, 84кв.м, 84.5кв.м 3х- 113кв.м, 129кв.м, 129.5кв.м Купите комфортную квартиру в новостройке пока не поздно, не пожалеете. Квартиры будут сданы в следующем состояние: 1. Межкомнатные перегородки 2. Входная дверь 3. Фасадные окна 4. Счётчики ( газ, электричество, хол. воды) 5. Бесплатная парковка 6. Огражденная детская площадка для детей 7. Современный Итальянский пассажирский лифт.
Многоквартирный жилой дом ЖК “Fayz-baraka“
Многоквартирный жилой дом ЖК “Fayz-baraka“
Бухара, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: NEW BUKHARA
ЖК  “Fayz-baraka“  ЖК строится по последним технологиям строительства. Мы на стадии завершения строительства нашего ЖК. Мы предлагаем вам приобрести квартира в нашем жилом комплексе.  О жилом комплексе:  Удобная локация , качественно построенный дом Благополучный район Доступность транспорта и дорог; Финансовая надежность застройщика; Разумный срок строительства. Дом строится в современном стиле, около дороги. Продаются квартиры быстро и дешево коробка. И ещё в рассрочку на 1 год. Дом состоит из 8 этажей, в доме имеется 2 лифта Продаются квартиры: Во всех этажах: 1 комнатная- 42кв.м, 56кв.м, 66кв.м 2х комнатная - 66кв.м, 75кв.м, 84кв.м, 84.5кв.м, 3х комнатная - 113кв.м, 129кв.м, 129.5кв.м Купите комфортную квартиру в новостройке пока не поздно, не пожалеете. Квартиры будут сданы в следующем состояние: 1. Межкомнатные перегородки 2. Входная дверь 3. Фасадные окна 4. Счётчики ( газ, электричество, хол. воды) 5. Бесплатная парковка 6. Огражденная детская площадка для детей 7. Современный Итальянский пассажирский лифт.
Наши агенты в Узбекистане
Шамшоджон Хожиев
Шамшоджон Хожиев
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Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.