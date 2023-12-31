ЖК “New bukhara“
ЖК строится по последним технологиям строительства.
Мы на стадии завершения строительства нашего ЖК. Мы предлагаем вам приобрести квартира в нашем жилом комплексе.
О жилом комплексе:
Удобная локация , качественно построенный дом
Благополучный район
Доступность транспорта и дорог;
Финансовая надежность застройщика;
Разумный срок строительства.
Дом строится в современном стиле, около дороги.
Продаются квартиры быстро и дешево коробка. И еще в рассрочку до конца года (31.12.2023г.)
Дом состоит из 6 этажей, в доме имеется 2 лифта
Продаются квартиры:
в 6-этаже 1х - 42кв.м, 56кв.м, 66кв.м
2х- 66кв.м, 75кв.м, 84кв.м, 84.5кв.м
3х- 113кв.м, 129кв.м, 129.5кв.м
Купите комфортную квартиру в новостройке пока не поздно, не пожалеете.
Квартиры будут сданы в следующем состояние:
1. Межкомнатные перегородки
2. Входная дверь
3. Фасадные окна
4. Счётчики ( газ, электричество, хол. воды)
5. Бесплатная парковка
6. Огражденная детская площадка для детей
7. Современный Итальянский пассажирский лифт.
ЖК “Fayz-baraka“
ЖК строится по последним технологиям строительства.
Мы на стадии завершения строительства нашего ЖК. Мы предлагаем вам приобрести квартира в нашем жилом комплексе.
О жилом комплексе:
Удобная локация , качественно построенный дом
Благополучный район
Доступность транспорта и дорог;
Финансовая надежность застройщика;
Разумный срок строительства.
Дом строится в современном стиле, около дороги.
Продаются квартиры быстро и дешево коробка. И ещё в рассрочку на 1 год.
Дом состоит из 8 этажей, в доме имеется 2 лифта
Продаются квартиры:
Во всех этажах:
1 комнатная- 42кв.м, 56кв.м, 66кв.м
2х комнатная - 66кв.м, 75кв.м, 84кв.м, 84.5кв.м,
3х комнатная - 113кв.м, 129кв.м, 129.5кв.м
Купите комфортную квартиру в новостройке пока не поздно, не пожалеете.
Квартиры будут сданы в следующем состояние:
1. Межкомнатные перегородки
2. Входная дверь
3. Фасадные окна
4. Счётчики ( газ, электричество, хол. воды)
5. Бесплатная парковка
6. Огражденная детская площадка для детей
7. Современный Итальянский пассажирский лифт.
Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.