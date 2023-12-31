Бухара, Узбекистан

Цена по запросу

ЖК “Fayz-baraka“ ЖК строится по последним технологиям строительства. Мы на стадии завершения строительства нашего ЖК. Мы предлагаем вам приобрести квартира в нашем жилом комплексе. О жилом комплексе: Удобная локация , качественно построенный дом Благополучный район Доступность транспорта и дорог; Финансовая надежность застройщика; Разумный срок строительства. Дом строится в современном стиле, около дороги. Продаются квартиры быстро и дешево коробка. И ещё в рассрочку на 1 год. Дом состоит из 8 этажей, в доме имеется 2 лифта Продаются квартиры: Во всех этажах: 1 комнатная- 42кв.м, 56кв.м, 66кв.м 2х комнатная - 66кв.м, 75кв.м, 84кв.м, 84.5кв.м, 3х комнатная - 113кв.м, 129кв.м, 129.5кв.м Купите комфортную квартиру в новостройке пока не поздно, не пожалеете. Квартиры будут сданы в следующем состояние: 1. Межкомнатные перегородки 2. Входная дверь 3. Фасадные окна 4. Счётчики ( газ, электричество, хол. воды) 5. Бесплатная парковка 6. Огражденная детская площадка для детей 7. Современный Итальянский пассажирский лифт.