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ЖК "Oqtepa"

Карши, Узбекистан
Цена по запросу
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О комплексе

ЖК "Oqtepa" это красивый 7-этажный дом со внутренним двором, обустроенным под удобство каждого жильца! Жилой комплекс предлагает своим резидентам комфортабельное жилье с множеством удобств и развлечений во дворе самого комплекса. Помимо этого, ЖК также обладает круглосуточной охраной, паркингом, террасой и детскими площадками во дворе. 
ЖК "Oqtepa"  ведущая строительная компания в г.Карши, которая предлагает вам лучшие новые квартиры в престижном районе. 
Ориентируясь на первоклассные строительные услуги, мы гордимся тем, что поставляем качественные и современные дома, предлагая вам лучшие адреса в Карши. 
Наша команда состоит из опытных архитекторов и инженеров, которые привносят свой опыт в каждый проект, гарантируя, что каждая квартира построена с великолепным дизайном и высоким качеством. Мы отдаем приоритет энергоэффективности и устойчивым методам строительства, гарантируя, что наши квартиры не только экологически безопасны, но и экономически выгодны для наших жильцов. Инвестировать в дом своей мечты с «ЖК Oqtepa» еще никогда не было так просто. Мы предлагаем гибкие варианты финансирования, которые помогут воплотить вашу мечту о собственном уютном доме в реальность. 

 Торопитесь, стройте свое будущее вместе с нами!

Местонахождение новостройки
Карши, Узбекистан
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ЖК "Oqtepa"
Карши, Узбекистан
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Многоквартирный жилой дом ЖК MEGA STROY GROUP
Многоквартирный жилой дом ЖК MEGA STROY GROUP
Ташкентский район, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: СOMFORT HOUSE ВМ
Периметр настоящего жилого комплекса будет ограждён от посторонних лиц и случайного заезда автотранспортных средств. Во дворе и при дворовых территориях будет ограниченный въезд автотранспортных средств. Для комфортного проживания жителей, дополнительно будут насаждены декоративные деревья, будут установлены современные детские площадки и спортивные инвентари, а также беговая и велодорожка по периметру жилого комплекса для здорового образа жизни. Для жильцов комплекса будет дополнительно предоставлен выбор покупки подземных и надземных авто парковочных мест. В нашем доме будут установлены ультрасовременные скоростные лифты, грузоподъёмностью до 1000 кг. Предоставляем Вам цены на следующие квартиры, расположенные с 2-3 и 7 этаже. Квартиры будут сданы с межкомнатными перегородками в виде коробки со следующими работами: - входная железная дверь компании «Бульдорс» производство Россия; - окна компании «АКФА» из ПВХ, 6000 серии. А также будет предоставлен двух контурный котёл для горячей воды и отоплении. Более того, предоставляется Вам возможность оформления «Ипотечного» кредита в банке, по завершению строительства ЖК.
Многоквартирный жилой дом ЖК АTU
Многоквартирный жилой дом ЖК АTU
город Навои, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: Business Fundament
ЖК АTU   Добро пожаловать в «ATU», замечательный жилой комплекс компании «Business Fundament». Расположенный в оживленной Навоийской области, «ATU» предлагает современный и доступный жизненный опыт. «ATU», состоящий из пятиэтажного жилого комплекса, – лучший выбор для тех, кто ищет новый дом или квартиру в Навои. Наши современные и современные дизайнерские здания в «ATU» излучают элегантность и комфорт, что делает их символом современной жизни в Навои. Если вы ищете уютный дом с 1-x спальней или просторную квартиру, у нас есть варианты, соответствующие вашим потребностям и предпочтениям. В «ATU» безопасность и комфорт стоят на первом месте. Наш жилой комплекс оборудован домофоном и защищенными устройствами наблюдения, чтобы обеспечить безопасную среду проживания для вас и вашей семьи. Мы также предлагаем устройства видеонаблюдения для дополнительного спокойствия. «ATU» оказывает услуги семьям, имея на своем месте детскую площадку и детский сад, создает условия для воспитания детей. Кроме того, мы предоставляем автостоянку, которая не доставит хлопот жителям и их гостям. Откройте для себя великолепие жизни в «ATU». Если вы ищете современные дома или новые квартиры в Навоийской области, «ATU» — ваш идеальный выбор. Испытайте комфорт, стиль и светлое будущее вместе с "Business Fundament" в «ATU». Примите суть современной жизни и инвестируйте в дом своей мечты уже сегодня.   Адрес: Навоийская Область, Город Навои, Улица Садриддин Aйний
Многоквартирный жилой дом ЖК Sohil bo'yi
Многоквартирный жилой дом ЖК Sohil bo'yi
Ургенч, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Застройщик: Сохил бойи уйлари
  Жилой комплекс «Sohil bo'yi» – ваш идеальный выбор! Современные и комфортные квартиры обеспечивают прекрасную атмосферу для вас и вашей семьи. Жилой комплекс предлагает различные удобства, включая наземный паркинг, круглосуточную охрану и прогулочные зоны. Наслаждайтесь спокойным проживанием в безопасной среде со всеми необходимыми условиями.   Для безопасности предусмотрена охранная система и камеры видеонаблюдения. Строительные работы планируют завершить к 2024 году.   Предлагая просторные квартиры и комфортные условия проживания, этот жилой комплекс является идеальным выбором для тех, кто ищет новую квартиру в центре Ургенча.   Выбирайте «ЖК Sohil bo'yi» для своей новой квартиры или частного дома, живите роскошной, комфортной и современной жизнью. Пусть «ЖК Sohil bo'yi» станет местом, где можно найти адрес своей мечты.