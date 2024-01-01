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ЖК Namangan Yangi Bino

Туракурганский район, Узбекистан
от
4,00 млн сум
;
2
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О комплексе

О дизайне жилого комплекса "Namangan Yangi Bino"

Уникальный экстерьер зданий комплекса, что выгодно контрастирует с окружающим видом. Внутренняя отделка подъездов ничуть не уступает по качеству материалов и красоте дизайна. Архитекторы очень постарались спланировать все до мельчайших деталей для будущих жителей. Для выполнения ремонта в новой квартире застройщик может предложить услуги опытных строителей.

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🔴 2 хона 52 кв 20.800$
🔴 2 хона 65 кв 26.000$
🔴 2 хона 81 кв 32.400$
🔴 3 хона 95 кв 38.000$

Параметры объекта
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Кирпичный
Год сдачи
Год сдачи
2024
Количество этажей
Количество этажей
5
Местонахождение новостройки
Туракурганский район, Узбекистан

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Вы просматриваете
ЖК Namangan Yangi Bino
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от
4,00 млн сум
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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