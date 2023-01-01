Бухара, Узбекистан

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ЖК Boģidasht Shakirov Developer Group с гордостью представляет роскошный жилой комплекс «Boģidasht»! Уютная квартира в 5-этажном здании предоставит вам транспортную доступность и развитую инфраструктуру. Жилой комплекс состоит из двух блоков. В продаже доступны 1,2 и 3-комнатные квартиры площадью от 60 до 90 м². Они сдаются с черновой отделкой, так что вы сможете оформить интерьер по своему вкусу. Для безопасности предусмотрена охранная система и камеры видеонаблюдения. Строительные работы планируют завершить к началу 2024 года. Предлагая просторные квартиры и комфортные условия проживания, этот жилой комплекс является идеальным выбором для тех, кто ищет новую квартиру в центре столицы Бухары.