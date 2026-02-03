Жилой комплекс "NRG VOHA"

  1. Realting.uz
Ташкент, Узбекистан
от
$126,699
от
$2,277/м²
9
ID: 33917
Местонахождение

  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Мирзо-Улугбекский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Количество этажей
    Количество этажей
    5

О комплексе

NRG VOHA — современный жилой комплекс бизнес-класса в Ташкенте, созданный для тех, кто выбирает комфорт, качество и продуманное городское пространство. Проект сочетает актуальную архитектуру, функциональные решения и атмосферу уюта, формируя идеальную среду для жизни в ритме большого города.

✨ Архитектурная концепция

Архитектура комплекса выполнена в современном урбанистическом стиле — строгие линии, лаконичные фасады и гармоничные материалы создают выразительный внешний облик.

Концепция проекта ориентирована на баланс эстетики и практичности, благодаря чему комплекс выглядит современно и остаётся комфортным для повседневной жизни.

📐 Основные характеристики

Класс жилья: Бизнес

Современный многоэтажный формат застройки

Продуманные планировки квартир

Рациональное использование жилого пространства

Высокие стандарты строительства и инженерии

🏢 Современные входные группы

В проекте предусмотрены стильные дизайнерские холлы с современной отделкой и продуманным освещением.

Безбарьерная среда обеспечивает удобный доступ для семей с детьми, пожилых людей и комфортное передвижение для всех жителей.

🌿 Благоустройство и комфорт

Концепция внутренней территории направлена на создание безопасного и уютного пространства:

закрытая территория

благоустроенный двор

детские площадки

прогулочные и зелёные зоны

места для отдыха жителей

система видеонаблюдения

Такой подход создаёт приватную атмосферу и ощущение спокойствия внутри жилого комплекса.

🚗 Дополнительные удобства

Для комфорта жителей предусмотрены:

парковочные решения

современные инженерные системы

общественные пространства для отдыха

зоны хранения и бытового удобства

📍 Локация

ЖК NRG VOHA расположен в удобной городской локации Ташкента с развитой инфраструктурой.

Рядом находятся основные транспортные маршруты, торговые объекты, образовательные учреждения и повседневные сервисы — всё необходимое для комфортной городской жизни.

Ташкент, Узбекистан
