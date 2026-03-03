Жилой комплекс "Oltin Tepa"

Oltin Tepa — современный жилой комплекс премиум‑класса в Ташкенте, созданный для тех, кто ценит статус, комфорт и высокий уровень жизни в центре динамичного города. Проект сочетает продуманную архитектуру, просторные планировки и благоустроенную территорию, формируя пространство, где качество становится частью повседневной жизни.
✨ Архитектурная концепция
Архитектура комплекса выполнена в современном стиле с акцентом на эстетику и функциональность.
Сдержанные фасады, панорамные окна и современные материалы создают гармоничный внешний облик, подчёркивая статус проекта премиум‑уровня.
📐 Основные характеристики
Класс жилья: премиум
Тип строительства: монолит
Этажность: 9 этажей (с возможным увеличением)
Высота потолков: от 3 м — ощущение простора внутри квартир
Планировки: разнообразные решения от компактных до просторных квартир
Просторные балконы для отдыха и панорамных видов на город
Комплекс предлагает современные решения, которые делают каждый дом удобным для проживания и инвестиций.
🏡 Комфорт и удобство
Проект ориентирован на удобство повседневной жизни:
подземная и наземная парковка
коммерческие помещения на первых этажах (супермаркет и сервисы)
автономная система отопления
солнечные панели для энергосбережения
24‑часовое видеонаблюдение для безопасности жителей
Такие решения создают комфортную и безопасную среду для жизни.
🌿 Благоустройство территории
Внутренняя территория комплекса продумана для отдыха и семейного времени:
зелёные зоны и ландшафтное озеленение
детские площадки
зона отдыха с фонтаном и прогулочными дорожками
уютные места для встреч с близкими
Это помогает создать атмосферу спокойствия и уюта прямо рядом с домом.
📍 Локация
ЖК Oltin Tepa расположен в Мирзо‑Улугбекском районе Ташкента на улице Паркентская — одной из перспективных и удобных частей города с развитой инфраструктурой и транспортной доступностью.
Рядом находятся остановки транспорта, магазины, супермаркеты и основные объекты городской среды, что делает повседневную жизнь максимально удобной.