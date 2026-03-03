  1. Realting.uz
  Новостройки
  Жилой комплекс "Oltin Tepa"

Жилой комплекс "Oltin Tepa"

Ташкент, Узбекистан
от
$50,101
от
$1,314/м²
;
2
ID: 33989
ID новостройки на Realting

Местонахождение

  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Мирзо-Улугбекский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Количество этажей
    Количество этажей
    9

О комплексе

Oltin Tepa — современный жилой комплекс премиум‑класса в Ташкенте, созданный для тех, кто ценит статус, комфорт и высокий уровень жизни в центре динамичного города. Проект сочетает продуманную архитектуру, просторные планировки и благоустроенную территорию, формируя пространство, где качество становится частью повседневной жизни.

Архитектурная концепция

Архитектура комплекса выполнена в современном стиле с акцентом на эстетику и функциональность.
Сдержанные фасады, панорамные окна и современные материалы создают гармоничный внешний облик, подчёркивая статус проекта премиум‑уровня.

📐 Основные характеристики

  • Класс жилья: премиум

  • Тип строительства: монолит

  • Этажность: 9 этажей (с возможным увеличением)

  • Высота потолков: от 3 м — ощущение простора внутри квартир

  • Планировки: разнообразные решения от компактных до просторных квартир

  • Просторные балконы для отдыха и панорамных видов на город

Комплекс предлагает современные решения, которые делают каждый дом удобным для проживания и инвестиций.

🏡 Комфорт и удобство

Проект ориентирован на удобство повседневной жизни:

  • подземная и наземная парковка

  • коммерческие помещения на первых этажах (супермаркет и сервисы)

  • автономная система отопления

  • солнечные панели для энергосбережения

  • 24‑часовое видеонаблюдение для безопасности жителей

Такие решения создают комфортную и безопасную среду для жизни.

🌿 Благоустройство территории

Внутренняя территория комплекса продумана для отдыха и семейного времени:

  • зелёные зоны и ландшафтное озеленение

  • детские площадки

  • зона отдыха с фонтаном и прогулочными дорожками

  • уютные места для встреч с близкими

Это помогает создать атмосферу спокойствия и уюта прямо рядом с домом.

📍 Локация

ЖК Oltin Tepa расположен в Мирзо‑Улугбекском районе Ташкента на улице Паркентская — одной из перспективных и удобных частей города с развитой инфраструктурой и транспортной доступностью.

Рядом находятся остановки транспорта, магазины, супермаркеты и основные объекты городской среды, что делает повседневную жизнь максимально удобной.

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан
Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
