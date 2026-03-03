Жилой комплекс "Oltin Tepa"

Oltin Tepa — современный жилой комплекс премиум‑класса в Ташкенте, созданный для тех, кто ценит статус, комфорт и высокий уровень жизни в центре динамичного города. Проект сочетает продуманную архитектуру, просторные планировки и благоустроенную территорию, формируя пространство, где качество становится частью повседневной жизни.

✨ Архитектурная концепция

Архитектура комплекса выполнена в современном стиле с акцентом на эстетику и функциональность.

Сдержанные фасады, панорамные окна и современные материалы создают гармоничный внешний облик, подчёркивая статус проекта премиум‑уровня.

📐 Основные характеристики

Класс жилья: премиум

Тип строительства: монолит

Этажность: 9 этажей (с возможным увеличением)

Высота потолков: от 3 м — ощущение простора внутри квартир

Планировки: разнообразные решения от компактных до просторных квартир

Просторные балконы для отдыха и панорамных видов на город

Комплекс предлагает современные решения, которые делают каждый дом удобным для проживания и инвестиций.

🏡 Комфорт и удобство

Проект ориентирован на удобство повседневной жизни:

подземная и наземная парковка

коммерческие помещения на первых этажах (супермаркет и сервисы)

автономная система отопления

солнечные панели для энергосбережения

24‑часовое видеонаблюдение для безопасности жителей

Такие решения создают комфортную и безопасную среду для жизни.

🌿 Благоустройство территории

Внутренняя территория комплекса продумана для отдыха и семейного времени:

зелёные зоны и ландшафтное озеленение

детские площадки

зона отдыха с фонтаном и прогулочными дорожками

уютные места для встреч с близкими

Это помогает создать атмосферу спокойствия и уюта прямо рядом с домом.

📍 Локация

ЖК Oltin Tepa расположен в Мирзо‑Улугбекском районе Ташкента на улице Паркентская — одной из перспективных и удобных частей города с развитой инфраструктурой и транспортной доступностью.

Рядом находятся остановки транспорта, магазины, супермаркеты и основные объекты городской среды, что делает повседневную жизнь максимально удобной.