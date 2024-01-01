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Izmir Art Story

Toshkent viloyati, Toshkent tumani Xasanboy mahallasi, Yu.Xasanboy ko'chasi, 61-uy
;
Izmir Art Story
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
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Языки общения
Русский
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Жилой комплекс ЖК ИЗМИР
Жилой комплекс ЖК ИЗМИР
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: Izmir Art Story
анный жилой комплекс расположен в Яшнабадском районе, на Джаркурганской улице - масложир. 12 этажный дом, выполненный из газоблока. 12 блоков. Общее количество квартир: 1400. Фасад: жидкий травертин. Сдача объекта: 2024 год 4 квартал Имеется рассрочка на 24 месяцев. Сейчас объект находится на стадии котлована. Будет 2 турецких лифта (грузовой и пассажирский). Стоимость квартиры (коробка)включает: Кинут провода по потолку Будет установлен счётчик. Входная дверь Окна Высота потолков 3,2 м Свободная планировка.41,6 кв.м. до 75,8 кв.м. Имеются квадратуры: от  Инфраструктура: Детская площадка Проверенный застройщик, построил уже 7-8 объектов. Подземная и надземная парковка. В площадке 6-8 квартир.
Наши агенты в Узбекистане
Диора Азизова
Диора Азизова
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Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.