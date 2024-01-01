анный жилой комплекс расположен в Яшнабадском районе, на Джаркурганской улице - масложир. 12 этажный дом, выполненный из газоблока. 12 блоков.
Общее количество квартир: 1400.
Фасад: жидкий травертин.
Сдача объекта: 2024 год 4 квартал
Имеется рассрочка на 24 месяцев.
Сейчас объект находится на стадии котлована. Будет 2 турецких лифта (грузовой и пассажирский).
Стоимость квартиры (коробка)включает:
Кинут провода по потолку
Будет установлен счётчик.
Входная дверь
Окна
Высота потолков 3,2 м
Свободная планировка.41,6 кв.м. до 75,8 кв.м.
Имеются квадратуры: от
Инфраструктура:
Детская площадка
Проверенный застройщик, построил уже 7-8 объектов.
Подземная и надземная парковка.
В площадке 6-8 квартир.
Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.