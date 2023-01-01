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FAYZLI UYLAR

Наманган Бобуршох 46
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FAYZLI UYLAR
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2022
Языки общения
Языки общения
Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
FAYZLI UYLAR
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Многоквартирный жилой дом ЖК « FAYZLI UYLAR»
Многоквартирный жилой дом ЖК « FAYZLI UYLAR»
город Наманган, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: FAYZLI UYLAR
Добро пожаловать в « FAYZLI UYLAR» —  строительную компанию Намангана, стремящуюся воплотить ваши мечты в реальность. Откройте для себя новую коллекцию квартир в очаровательной Самаркандской области, где сочетаются роскошь и комфорт. В FAYZLI UYLAR мы гордимся тем, что предоставляем первоклассные строительные услуги. Наша команда опытных архитекторов и инженеров усердно работает над созданием высококачественных квартир и современных домов, гарантируя, что каждый проект соответствует самым высоким стандартам мастерства. Оплатите всего 30% от стоимости квартиры в комплексе «FAYZLI UYLAR» и получите предложение о беспроцентной рассрочке на покупку жилья. FAYZLI UYLAR — выгодные условия покупки для вас!
Наши агенты в Узбекистане
Фарходбек Усманов
Фарходбек Усманов
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Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

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