  1. Realting.uz
  2. Новостройки
  3. Жилой комплекс "Orzu Saroyi"

Жилой комплекс "Orzu Saroyi"

Ташкент, Узбекистан
от
$564,00 млн
от
$12,00 млн/м²
;
6
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
ID: 33988
ID новостройки на Realting

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Мирабадский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    12

О комплексе

Orzu Saroyi — современный жилой комплекс комфорт‑класса в Ташкенте, созданный для тех, кто ценит уют, удобство и функциональную архитектуру в городской среде. Проект сочетает качественные строительные решения, продуманные планировки и благоустроенную территорию, формируя пространство, где комфорт становится частью повседневной жизни.

Архитектурная концепция

Архитектура комплекса выполнена в современном стиле с акцентом на гармонию и практичность. Лаконичные фасады, современные материалы и аккуратные пропорции формируют эстетичный внешний облик и подчёркивают городской характер проекта.

📐 Основные характеристики

  • Класс жилья: комфорт

  • Этажность: до 12 этажей

  • Высота потолков: около 3,2 м

  • Планировки: оптимальные решения для городской жизни — площади квартир ориентированы на повседневное удобство жительства.

🏢 Комфорт и удобство внутри

В Orzu Saroyi предусмотрены современные входные группы и функциональные общие пространства:

  • просторные подъезды и холлы

  • лифты для удобного доступа на этажи

  • подземная и наземная парковка для автомобилей

Такие элементы делают повседневное проживание максимально удобным и практичным.

🌿 Благоустройство территории

Территория комплекса оформлена с заботой о спокойной и уютной среде:

  • благоустроенные прогулочные зоны

  • детские и спортивные площадки

  • зелёные зоны для отдыха

  • системы безопасности и контроля доступа

Это создаёт спокойную атмосферу и ощущение уюта для семей с детьми и всех жителей проекта.

🚗 Дополнительные удобства

Для повседневного комфорта предусмотрены:

  • развитая инфраструктура в районе

  • общественные зоны для отдыха

  • удобные подъезды к основным транспортным маршрутам

📍 Локация

ЖК Orzu Saroyi расположен в Мирабадском районе Ташкента на улице Савр — в динамичном районе с развитой инфраструктурой и удобной транспортной доступностью. В шаговой доступности — магазины, школы, сервисные объекты и общественный транспорт, что делает повседневную жизнь комфортной и функциональной.

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Dreamland Parkent
Ташкент, Узбекистан
от
$1,047
Жилой комплекс Жк " Maftun Makon "
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Многоквартирный жилой дом CHILANZAR BUSINESS CITY HI - TECH APARTAMENTS
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Многоквартирный жилой дом ЖК «OSUDA HAYOT»,
Коканд, Узбекистан
Цена по запросу
Многоквартирный жилой дом ЖК Mashxadi Residence
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Вы просматриваете
Жилой комплекс "Orzu Saroyi"
Ташкент, Узбекистан
от
$564,00 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой комплекс MILLIARD HOUSE
Жилой комплекс MILLIARD HOUSE
Жилой комплекс MILLIARD HOUSE
Жилой комплекс MILLIARD HOUSE
Жилой комплекс MILLIARD HOUSE
Показать все Жилой комплекс MILLIARD HOUSE
Жилой комплекс MILLIARD HOUSE
Шурбулак, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 9
От Компании "MILLIARD HOUSE" супер предложение В центре Города Андижана начало строится новостройка это уникальный жилой комплекс, каждый из домов, построенных компанией, по-своему уникален. Сейчас открыты продажи квартир по очень привлекательным ценам в новостройках.  Ежемесячно плати…
Застройщик
Milliard House
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
Milliard House
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Жилой комплекс Жк
Жилой комплекс Жк
Жилой комплекс Жк
Жилой комплекс Жк
Жилой комплекс Жк
Показать все Жилой комплекс Жк
Жилой комплекс Жк " BI San'at "
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2026
Количество этажей 16
🎨 BI San’at — искусство жить красиво Жилой комплекс BI San’at — это не просто место для жизни, это философия, воплощённая в архитектуре, дизайне и атмосфере. Название «San’at» переводится как «искусство», и это отражает суть проекта: каждый элемент здесь создан с эстетическим вкусом, вним…
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом ЖК SADAF HOUSE
Многоквартирный жилой дом ЖК SADAF HOUSE
Многоквартирный жилой дом ЖК SADAF HOUSE
Многоквартирный жилой дом ЖК SADAF HOUSE
Многоквартирный жилой дом ЖК SADAF HOUSE
Показать все Многоквартирный жилой дом ЖК SADAF HOUSE
Многоквартирный жилой дом ЖК SADAF HOUSE
Бухара, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 9
ЖК SADAF HOUSE О жилом комплексе Жилой комплекс расположен близко к школам, магазинам, мечети и продуктовому рынку. К тому же, первые этажи зданий будут выделены для пунктов бытового обслуживания. Двор оборудован детской и спортивной площадкой, его украшают деревья и газоны. Жилой к…
Застройщик
SADAF HOUSE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
SADAF HOUSE
Языки общения
Русский
Актуальные новости в Узбекистане
Парковка как новый показатель зрелости рынка: почему Ташкенту уже недостаточно квадратных метров
03.03.2026
Парковка как новый показатель зрелости рынка: почему Ташкенту уже недостаточно квадратных метров
Квартирный вопрос в Telegram — 7 признаков, что перед вами мошенник, а не риелтор
15.03.2026
Квартирный вопрос в Telegram — 7 признаков, что перед вами мошенник, а не риелтор
Жизнь в пригороде Ташкента: стоит ли переезжать в Кибрай или Зангиату ради экономии и чистого воздуха?
13.03.2026
Жизнь в пригороде Ташкента: стоит ли переезжать в Кибрай или Зангиату ради экономии и чистого воздуха?
Скрытые дефекты квартиры: 5 ловушек, которые застройщик мечтает оставить без внимания
11.03.2026
Скрытые дефекты квартиры: 5 ловушек, которые застройщик мечтает оставить без внимания
Система образования Узбекистана: разбор уровней, реформ и реальных перспектив
09.03.2026
Система образования Узбекистана: разбор уровней, реформ и реальных перспектив
Великая стройка или ценовой тупик: что ждет рынок недвижимости Узбекистана в 2026 году
07.03.2026
Великая стройка или ценовой тупик: что ждет рынок недвижимости Узбекистана в 2026 году
Почему нелегальные новостройки Узбекистана стали угрозой для тысяч семей
05.03.2026
Почему нелегальные новостройки Узбекистана стали угрозой для тысяч семей
Министр предупреждает: почему проверка регистрации недвижимости — единственный способ не потерять деньги
02.03.2026
Министр предупреждает: почему проверка регистрации недвижимости — единственный способ не потерять деньги
Показать все публикации