Жилой комплекс "Orzu Saroyi"

Orzu Saroyi — современный жилой комплекс комфорт‑класса в Ташкенте, созданный для тех, кто ценит уют, удобство и функциональную архитектуру в городской среде. Проект сочетает качественные строительные решения, продуманные планировки и благоустроенную территорию, формируя пространство, где комфорт становится частью повседневной жизни.
✨ Архитектурная концепция
Архитектура комплекса выполнена в современном стиле с акцентом на гармонию и практичность. Лаконичные фасады, современные материалы и аккуратные пропорции формируют эстетичный внешний облик и подчёркивают городской характер проекта.
📐 Основные характеристики
Класс жилья: комфорт
Этажность: до 12 этажей
Высота потолков: около 3,2 м
Планировки: оптимальные решения для городской жизни — площади квартир ориентированы на повседневное удобство жительства.
🏢 Комфорт и удобство внутри
В Orzu Saroyi предусмотрены современные входные группы и функциональные общие пространства:
просторные подъезды и холлы
лифты для удобного доступа на этажи
подземная и наземная парковка для автомобилей
Такие элементы делают повседневное проживание максимально удобным и практичным.
🌿 Благоустройство территории
Территория комплекса оформлена с заботой о спокойной и уютной среде:
благоустроенные прогулочные зоны
детские и спортивные площадки
зелёные зоны для отдыха
системы безопасности и контроля доступа
Это создаёт спокойную атмосферу и ощущение уюта для семей с детьми и всех жителей проекта.
🚗 Дополнительные удобства
Для повседневного комфорта предусмотрены:
развитая инфраструктура в районе
общественные зоны для отдыха
удобные подъезды к основным транспортным маршрутам
📍 Локация
ЖК Orzu Saroyi расположен в Мирабадском районе Ташкента на улице Савр — в динамичном районе с развитой инфраструктурой и удобной транспортной доступностью. В шаговой доступности — магазины, школы, сервисные объекты и общественный транспорт, что делает повседневную жизнь комфортной и функциональной.