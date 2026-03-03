Жилой комплекс "Orzu Saroyi"

Orzu Saroyi — современный жилой комплекс комфорт‑класса в Ташкенте, созданный для тех, кто ценит уют, удобство и функциональную архитектуру в городской среде. Проект сочетает качественные строительные решения, продуманные планировки и благоустроенную территорию, формируя пространство, где комфорт становится частью повседневной жизни.

✨ Архитектурная концепция

Архитектура комплекса выполнена в современном стиле с акцентом на гармонию и практичность. Лаконичные фасады, современные материалы и аккуратные пропорции формируют эстетичный внешний облик и подчёркивают городской характер проекта.

📐 Основные характеристики

Класс жилья: комфорт

Этажность: до 12 этажей

Высота потолков: около 3,2 м

Планировки: оптимальные решения для городской жизни — площади квартир ориентированы на повседневное удобство жительства.

🏢 Комфорт и удобство внутри

В Orzu Saroyi предусмотрены современные входные группы и функциональные общие пространства:

просторные подъезды и холлы

лифты для удобного доступа на этажи

подземная и наземная парковка для автомобилей

Такие элементы делают повседневное проживание максимально удобным и практичным.

🌿 Благоустройство территории

Территория комплекса оформлена с заботой о спокойной и уютной среде:

благоустроенные прогулочные зоны

детские и спортивные площадки

зелёные зоны для отдыха

системы безопасности и контроля доступа

Это создаёт спокойную атмосферу и ощущение уюта для семей с детьми и всех жителей проекта.

🚗 Дополнительные удобства

Для повседневного комфорта предусмотрены:

развитая инфраструктура в районе

общественные зоны для отдыха

удобные подъезды к основным транспортным маршрутам

📍 Локация

ЖК Orzu Saroyi расположен в Мирабадском районе Ташкента на улице Савр — в динамичном районе с развитой инфраструктурой и удобной транспортной доступностью. В шаговой доступности — магазины, школы, сервисные объекты и общественный транспорт, что делает повседневную жизнь комфортной и функциональной.