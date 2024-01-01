Новостройка в Ташкенте – Dormon Saroyi
Современный жилой комплекс комфорт-класса c роскошным белым фасадом здания. Благодаря масштабу постройки он образует микрорайон, созданный для безопасной жизни.
Он расположен на территории 2 700 квадратных метров и имеет 14 7-этажных корпусов. В нем предусмотрены: камеры видеонаблюдение, круглосуточная охрана, свой минимаркет, детские и work out площадки, а также тренажеры для занятия спортом на открытом воздухе. Для жильцов с личным авто предусмотрены наземная и подземная парковки.
Инфраструктура
Комплекс расположен в чистом и безопасном Мирзо-Улугбекском районе.Несмотря на то, что рядом нет метро, у него удобная транспортная доступность. Благодаря развитой инфраструктуре в шаговой доступности расположены: учебные заведения, детские сады, магазины, аптеки, банки, больницы, салоны красоты и многие другие объекты социальной инфраструктуры.
Цены на квартиры в жилом комплексе в Dormon Saroyi
Комплекс будет сдан в эксплуатацию в 2025 году.
Для уточнения деталей свяжитесь с застройщиком.
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Застройщик
Do'rmon Saroyi
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Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.
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