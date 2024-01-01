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Do'rmon Saroyi

Узбекистан, Ташкент
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Do'rmon Saroyi
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
На платформе
На платформе
3 месяца
Языки общения
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 07:45
(UTC+5:00, Asia/Tashkent)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
09:00 - 18:00
Воскресенье
09:00 - 18:00
Новостройки
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Жилой комплекс Do'rmon Saroyi
Жилой комплекс Do'rmon Saroyi
Ташкент, Узбекистан
от
8,91 млн сум
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 7
Новостройка в Ташкенте – Dormon Saroyi Современный жилой комплекс комфорт-класса c роскошным белым фасадом здания. Благодаря масштабу постройки он образует микрорайон, созданный для безопасной жизни. Он расположен на территории 2 700 квадратных метров и имеет 14 7-этажных корпусов. В нем предусмотрены: камеры видеонаблюдение, круглосуточная охрана, свой минимаркет, детские и work out площадки, а также тренажеры для занятия спортом на открытом воздухе. Для жильцов с личным авто предусмотрены наземная и подземная парковки. Инфраструктура Комплекс расположен в чистом и безопасном Мирзо-Улугбекском районе.Несмотря на то, что рядом нет метро, у него удобная транспортная доступность. Благодаря развитой инфраструктуре в шаговой доступности расположены: учебные заведения, детские сады, магазины, аптеки, банки, больницы, салоны красоты и многие другие объекты социальной инфраструктуры. Цены на квартиры в жилом комплексе в Dormon Saroyi Комплекс будет сдан в эксплуатацию в 2025 году.  Для уточнения деталей свяжитесь с застройщиком.
Застройщик
Do'rmon Saroyi
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Застройщик
Do'rmon Saroyi
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
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Узбекистан, Каракалпакия
Год основания компании 2003
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Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

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English, Русский