Ташкент, Узбекистан

Новостройка в Ташкенте – Dormon Saroyi Современный жилой комплекс комфорт-класса c роскошным белым фасадом здания. Благодаря масштабу постройки он образует микрорайон, созданный для безопасной жизни. Он расположен на территории 2 700 квадратных метров и имеет 14 7-этажных корпусов. В нем предусмотрены: камеры видеонаблюдение, круглосуточная охрана, свой минимаркет, детские и work out площадки, а также тренажеры для занятия спортом на открытом воздухе. Для жильцов с личным авто предусмотрены наземная и подземная парковки. Инфраструктура Комплекс расположен в чистом и безопасном Мирзо-Улугбекском районе.Несмотря на то, что рядом нет метро, у него удобная транспортная доступность. Благодаря развитой инфраструктуре в шаговой доступности расположены: учебные заведения, детские сады, магазины, аптеки, банки, больницы, салоны красоты и многие другие объекты социальной инфраструктуры. Цены на квартиры в жилом комплексе в Dormon Saroyi Комплекс будет сдан в эксплуатацию в 2025 году. Для уточнения деталей свяжитесь с застройщиком.