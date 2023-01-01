Жилой комплекс Zumrad

Одним из преимуществ ЖК «Zumrad” является его расположение в центре города. Поблизости жилого комплекса парки, магазины, супермаркеты, кафе, больницы, аптеки и тд. Все необходимое буквально «под рукой»!

В жилом комплексе «Zumrad» особое внимание уделено инфраструктуре для маленьких жильцов. На территории комплекса предполагается строительство современного муниципального детского сада с развивающими программами и подготовкой к школе.

Всегда мечтали о большой двух этажной квартире? ЖК Зумрад исполняет мечты

Теперь вы можете стать обладателем большого пентхауса в лучшем жилом комплексе в центре Ферганы!

Фантазируйте смелее! Отштукатуренные стены и потолки высотой 3.4 метра примут любую вашу задумку

Квартиры в жилом комплексе «Zumrad” будут оснащены качественными пластиковыми окнами, которые защитят вас от шума, сквозняков, холодов и влаги.

ЖК «𝐙𝐮𝐦𝐫𝐚𝐝» - для тех, кто ищет лучшее!

Наш адрес:

г. Фергана, скрещивание ул. Б.Маргиноний и Бобур. Ориентир: Кафе Дилобар.