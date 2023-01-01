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ЖК Zumrad 

Фергана, Узбекистан
Цена по запросу
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О комплексе

Жилой комплекс Zumrad 

Одним из преимуществ ЖК «Zumrad” является его расположение в центре города. Поблизости жилого комплекса парки, магазины, супермаркеты, кафе, больницы, аптеки и тд. Все необходимое буквально «под рукой»! 

В жилом комплексе «Zumrad» особое внимание уделено инфраструктуре для маленьких жильцов. На территории комплекса предполагается строительство современного муниципального детского сада с развивающими программами и подготовкой к школе.

Всегда мечтали о большой двух этажной квартире? ЖК Зумрад исполняет мечты 
Теперь вы можете стать обладателем большого пентхауса в лучшем жилом комплексе в центре Ферганы!
Фантазируйте смелее! Отштукатуренные стены и потолки высотой 3.4 метра примут любую вашу задумку

Квартиры в жилом комплексе «Zumrad” будут оснащены качественными пластиковыми окнами, которые защитят вас от шума, сквозняков, холодов и влаги.

ЖК «𝐙𝐮𝐦𝐫𝐚𝐝» - для тех, кто ищет лучшее!

Наш адрес:
г. Фергана, скрещивание ул. Б.Маргиноний и Бобур. Ориентир: Кафе Дилобар.

Местонахождение новостройки
Фергана, Узбекистан
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ЖК Zumrad 
Фергана, Узбекистан
Цена по запросу
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