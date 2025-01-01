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CHIMGAN HILLS

Ташкент ул Темур Малик 3а
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CHIMGAN HILLS
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Застройщик
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Жилой комплекс Chimgan Hills
Жилой комплекс Chimgan Hills
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
от
358,00 млн сум
Сдача в: 2025
Застройщик: CHIMGAN HILLS
Жилой Комплекс «Chimgan Hills» Это более 40 000 м2 Жилой и нежилой элитной недвижимости, которая включает в себя квартиры и коммерческие помещения различной планировки. Каждый из 15 блоков жилого комплекса имеет свою наземную и подземную парковку, что позволит с легкостью находить удобное парковочное место.   Мы сдаем свой ЖК комплекс White box – это чистовая отделка. Покупка апартаментов с отделкой White box, экономит время и нервы собственника, так как черновые работы самые сложные и энергозатратные.  Жилые и коммерческие помещения жилого комплекса Chimgan Hills сдаются в отделке White box (пред чистовая отделка). Более 500 квартир и подземная и надземная парковка   Базовые Виды оплат: при 30% предоплате и рассрочка до 01.01.2025 года за 1 м2 12 760 000 сум  при 50% предоплате и  рассрочка до 01.01.2025 года  за 1 м2 11 600 000 сум, скидка 9% от общей стоимости при 100% предоплате за 1 м2 10 440 000 сум, скидка 18% от общей стоимости   ФАСАД И ВНЕШНИЙ ВИД ДОМА: - межэтажные перекрытия монолитные участки и плита  - весь дом состоит из облицовочного кирпича - фасад комбинированный: фасадный кирпич, фибробетонные изделия и алюкобонд  - стены фасадный кирпич, перила на балконах железные в стиле хайтек, цвета мокрый асфальт. - фасад первого этажа из черного гранита   Стоимость квартиры включает: White box. - 2х контурный котел с установкой  - предчистовая отделка - Межкомнатные перегородки газоблок - услуга индивидуального 3D проектировании - разводка всех коммуникационных систем (газификация, прокладка холодного водоснабжения, прокладка горячего водоснабжения от котла, кроме разводки отопления) -счётчики коммуникационных систем Тип постройки: Каркасно-Ригельный. Газоблок Высота потолков 3.2 м  Лифты OSTEN GERMANIA    Инфраструктура:  Собственный закрытый двор расположен на 18 000м2 - на входе во двор с двух сторон имеются 2 шлагбаум - по всей территории видеонаблюдение 24/7 - Оборудованная детская площадка - комфортные скамейки - Зеленая зона (газон, цветы, кустарники, декоративные деревья) - Ночное дворовое освещение - Видеонаблюдение 24/7 - Беговые дорожки    Срок сдачи объекта: 3 квартал 2025 год 
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Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.