Жилой Комплекс «Chimgan Hills» Это более 40 000 м2 Жилой и нежилой элитной недвижимости, которая включает в себя квартиры и коммерческие помещения различной планировки. Каждый из 15 блоков жилого комплекса имеет свою наземную и подземную парковку, что позволит с легкостью находить удобное парковочное место.
Мы сдаем свой ЖК комплекс White box – это чистовая отделка. Покупка апартаментов с отделкой White box, экономит время и нервы собственника, так как черновые работы самые сложные и энергозатратные.
Жилые и коммерческие помещения жилого комплекса Chimgan Hills сдаются в отделке White box (пред чистовая отделка).
Более 500 квартир и подземная и надземная парковка
Базовые Виды оплат:
при 30% предоплате и рассрочка до 01.01.2025 года за 1 м2 12 760 000 сум
при 50% предоплате и рассрочка до 01.01.2025 года за 1 м2 11 600 000 сум, скидка 9% от общей стоимости
при 100% предоплате за 1 м2 10 440 000 сум, скидка 18% от общей стоимости
ФАСАД И ВНЕШНИЙ ВИД ДОМА:
- межэтажные перекрытия монолитные участки и плита
- весь дом состоит из облицовочного кирпича
- фасад комбинированный: фасадный кирпич, фибробетонные изделия и алюкобонд
- стены фасадный кирпич, перила на балконах железные в стиле хайтек, цвета мокрый асфальт.
- фасад первого этажа из черного гранита
Стоимость квартиры включает: White box.
- 2х контурный котел с установкой
- предчистовая отделка
- Межкомнатные перегородки газоблок
- услуга индивидуального 3D проектировании
- разводка всех коммуникационных систем (газификация, прокладка холодного водоснабжения, прокладка горячего водоснабжения от котла, кроме разводки отопления)
-счётчики коммуникационных систем
Тип постройки: Каркасно-Ригельный.
Газоблок
Высота потолков 3.2 м
Лифты OSTEN GERMANIA
Инфраструктура:
Собственный закрытый двор расположен на 18 000м2
- на входе во двор с двух сторон имеются 2 шлагбаум
- по всей территории видеонаблюдение 24/7
- Оборудованная детская площадка
- комфортные скамейки
- Зеленая зона (газон, цветы, кустарники, декоративные деревья)
- Ночное дворовое освещение
- Видеонаблюдение 24/7
- Беговые дорожки
Срок сдачи объекта: 3 квартал 2025 год
Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.