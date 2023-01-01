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ЖК Эко Сити 

Chekshura, Узбекистан
Цена по запросу
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О комплексе

Жилой квартал Эко Сити 

В самом жилом комплексе имеется собственная школа и детский сад

О жилом комплексе ЭКО СИТИ

Эко-квартал строится на 300 гектаров земли. Жилой комплекс состоит из 9-этажных жилых домов с повышенной сейсмостойкостью. Они построены по современным технологиями.

Инфраструктура

Жилые здания будут окружены высококлассной инфраструктурой: школы и детский сад, кафе, рестораны, магазины, многопрофильные медицинские центры, офисы предприятий и организаций и многое другое.  Доступ к десяткам развлечений жители получат внутри самого ЖК. На его территории будет располагаться самый большой торгово-развлекательный центр в городе. В нем большие зеленые зоны, с фонтанами, где можно приятно проводить время отдыхом или прогулкой.

Местонахождение новостройки
Chekshura, Узбекистан
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ЖК Эко Сити 
Chekshura, Узбекистан
Цена по запросу
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