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Жилой квартал Pushkin. TowerUP

Ташкент, Узбекистан
от
$87,130
НДС
от
$1,410/м²
;
5
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ID: 38133
ID новостройки на Realting

Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Мирзо-Улугбекский район
  • Адрес
    Алмачи улица, 17
  • Метро
    Pushkin (~ 300 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Количество этажей
    Количество этажей
    16

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Pushkin Place — современный жилой комплекс в центре Ташкента

Pushkin Place — жилой комплекс бизнес-класса в Ташкенте, созданный для тех, кто ценит комфорт городской жизни, престижное расположение и качественную современную архитектуру. Проект сочетает удобство центральной локации, продуманные планировочные решения и инфраструктуру, необходимую для комфортного проживания всей семьи.

Престижное расположение

Одним из ключевых преимуществ Pushkin Place является его расположение в одной из наиболее востребованных частей Ташкента. Жители комплекса получают быстрый доступ к деловым центрам, образовательным учреждениям, ресторанам, торговым объектам и зонам отдыха.

Удобная транспортная доступность позволяет быстро добраться в любой район города, что особенно важно для активных жителей мегаполиса.

Пространство для комфортной жизни

Pushkin Place создаётся по принципу современного городского квартала, где всё необходимое находится рядом с домом. Территория комплекса продумана таким образом, чтобы жители могли отдыхать, заниматься спортом и проводить время с семьёй в комфортной и безопасной среде.

В проекте предусмотрены благоустроенные общественные пространства, прогулочные зоны, современные детские площадки и места для отдыха жителей.

Современная архитектура

Архитектурный облик Pushkin Place сочетает элегантность, функциональность и актуальные мировые тенденции в жилом строительстве. Современные фасады, качественные материалы и внимание к деталям формируют привлекательную городскую среду и подчёркивают статус проекта.

Каждый элемент комплекса разработан с учётом требований современного жителя города, который ценит эстетику, удобство и качество.

Квартиры для жизни и инвестиций

Квартиры в Pushkin Place подойдут как для собственного проживания, так и для инвестиций в недвижимость Ташкента. Востребованная локация, современный формат жилого комплекса и высокий уровень комфорта делают проект привлекательным для покупателей и инвесторов.

Приобретая квартиру в Pushkin Place, собственники получают недвижимость в перспективном районе столицы с высоким потенциалом роста стоимости.

Преимущества жилого комплекса Pushkin Place

• удобное расположение в центральной части Ташкента

• современная архитектурная концепция

• благоустроенная территория

• продуманные планировки квартир

• развитая инфраструктура района

• комфортная среда для жизни всей семьи

• высокий инвестиционный потенциал

Pushkin Place — это современная новостройка Ташкента, которая объединяет комфорт, удобство и перспективность вложений в недвижимость. Комплекс станет отличным выбором для тех, кто ищет качественное жильё в одном из самых привлекательных районов столицы.

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Финансы

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Жилой квартал Pushkin. TowerUP
Ташкент, Узбекистан
от
$87,130
НДС
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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