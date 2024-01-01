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Zras Biznes

Toshkent viloyati, Toshkent tumani Xasanboy mahallasi, Yu.Xasanboy ko'chasi, 61-uy
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Zras Biznes
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Застройщик
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Русский
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Жилой комплекс ЖК NEOM TOWER
Жилой комплекс ЖК NEOM TOWER
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: Zras Biznes
  Данный жилой комплекс расположен в Яшнабадском районе, не доезжая Рахата вдоль дороги слева. 16 этажный дом, выполненный из газоблока. ЖК состоит из 5 блоков. Фасад: жидкий травертин. Площадь застройки - 1 гектар. Общее количество квартир: 512. Сдача объекта: 2024 год 4 квартал Имеется рассрочка на 24 месяцев. Первые три этажа уйдут под коммерцию: 1- супермаркеты 2- гипермаркеты 3- развлекательные Сейчас объект находится на стадии котлована. Будет 2 турецких лифта (грузовой и пассажирский). Стоимость квартиры (коробка)включает: Будет подведено электричество и сантехника. Будет установлен счётчик. Входная дверь Окна Высота потолков 3,1-3,2м Свободная планировка. Имеются квадратуры: от 51 кв.м. до 138 кв.м.
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