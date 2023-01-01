ЖК "EUROPA" - это воплощение изящности и лёгкости
Наш дом отличается на фоне всех остальных своим европейским лаконичным фасадом и светлыми тонами в стиле Барокко, которые создают ощущение гармонии и покоя. Каждая деталь фасада - это как отдельным вид искусства, который будет радовать жильцов каждый день своей красотой и изящностью.
ЖК «EUROPA» - это современный архитектурный шедевр, который выгодно выделяется на фоне типовой городской застройки. Комплекс представляет собой не типовое архитектурное сооружение, с обилием сглаженных архитектурных форм, характерных модерн стилю. ⠀
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ЖК «EUROPA» - новостройка Бухары, в которой хочется жить!
2 хонали хонадон 85 кв метрли, улкан ошхонаси билан сотилади.
"Family Park" сизни жозибадор таклиф билан хурсанд килмокда:
Энди сиз ушбу турар-жой мажмуасида, хонадонингизни 36 ойгача, нафакат хамёнбоп нархда, балки фоизсиз тўлов асосида харид килишингиз мумкин.
Family Park савдо офисининг эшиклари Сиз учун хар доим очик.
Батафсил маълумот учун:
ЖК «Фатхобод»
Здесь есть всё для комфортного и безопасного проживания. Кофейни, рестораны, супермаркеты, аптеки находятся в шаговой доступности. Около ЖК предусмотрено строительство частной клиники, детского сада и школы.
Выберите понравившуюся квартиру в нашем новом доме ЖК «Фатхобод» и позвоните нам!
Надёжность - один из главных принципов нашей работы!
Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.